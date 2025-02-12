Apple знайшла партнера для запуску ШІ в Китаї — Finance.ua

Apple знайшла партнера для запуску ШІ в Китаї Сьогодні 23:05 — Технології&Авто

Apple знайшла партнера для запуску ШІ в Китаї

Apple співпрацюватиме з Alibaba для запуску Apple Intelligence у Китаї після невдалих переговорів із DeepSeek та ByteDance.

Про це повідомляє The Information

Що сталося

Apple домовилася з Alibaba, щоб запустити свою систему ШІ Apple Intelligence у Китаї. Раніше компанія розглядала партнерство з DeepSeek і ByteDance, але зрештою відмовилася від цієї ідеї.

Спочатку Apple хотіла працювати з китайською компанією Baidu, але виникли технічні проблеми. Через це Apple Intelligence досі недоступний у Китаї, що вплинуло на продажі iPhone — вони впали на 11%.

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Тим часом китайські бренди, зокрема Huawei, скористалися цією ситуацією й посилили свої позиції. Ця новина з’явилася перед виходом нового iPhone SE — бюджетного смартфона, який популярний у Китаї та Індії.

Чому це цікаво

Нещодавно Apple опублікувала дослідження , в якому йдеться про створення роботизованої лампи, здатної виконувати різні завдання вдома. Роботи мають камеру, мікрофон, динамік та проєктор, а також здатні реагувати на жести та голосові команди.

Коли дослідник вмикає музику, робот Expressive танцює, а коли питає про погоду — дивиться у вікно. Він також допомагає при роботі, змінюючи напрямок світла, або нагадує пити воду, штовхаючи склянку. Цей гаджет може з’явитися у 2026 або 2027 році та коштуватиме близько $1000.

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