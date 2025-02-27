Apple закрила росіянам доступ до корпоративної програми розробників — Finance.ua

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Apple закрила росіянам доступ до корпоративної програми розробників

Технології&Авто
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Apple закрила росіянам доступ до корпоративної програми розробників
Apple закрила росіянам доступ до корпоративної програми розробників
Apple заблокувала доступ російським розробникам до програми Apple Developer Enterprise Program (ADEP). Як повідомляють російські ІТ-джерела, доступ до платформи було припинено 12 лютого.
Про це пише MacRumors.
Через це розробники з росії більше не можуть використовувати ADEP для створення та розповсюдження власних iOS-додатків для внутрішнього використання без необхідності публікації в App Store. Одна з IT-компаній підтвердила, що всі дані в межах програми були видалені, що унеможливило її подальше використання.
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Перед цим Apple, ймовірно, попереджала компанії, які застосовували корпоративні сертифікати, що ті перестануть працювати до середини лютого. Такі сертифікати дозволяли розробникам підписувати та розповсюджувати додатки поза App Store.
ADEP активно використовувалась в росії для тестування додатків без їх офіційного випуску в App Store. Також програма слугувала важливим інструментом для великих компаній та розробників, які створювали внутрішні бізнес-додатки, корпоративні чат-боти, CRM-системи та логістичні рішення.
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Попри те, що Apple припинила продажі своїх продуктів у росії та обмежила роботу деяких сервісів, таких як Apple Pay, у відповідь на вторгнення в Україну, App Store продовжує функціонувати. Водночас Apple виконує місцеві вимоги, видаляючи певні додатки, зокрема VPN-сервіси та окремі новинні застосунки, на запити російської влади.
За матеріалами:
mezha.media
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