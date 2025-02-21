Apple припинила продаж однієї з моделей iPhone — причина Сьогодні 22:31 — Технології&Авто

Apple припинила продаж однієї з моделей iPhone — причина

Apple припинила продаж iPhone 14 після виходу нової моделі iPhone 16E.

Про це пише The Verge

Що сталося

Apple припинила продаж iPhone 14, який зник з сайту компанії після випуску нової моделі iPhone 16E.

Apple прибрала згадку про iPhone 14 зі своєї навігаційної панелі, а також він більше не з’являється при пошуку. Рішення про зняття з продажу iPhone 14 не стало несподіванкою, адже новий iPhone 16E має кращі характеристики за ту ж саму ціну.

Також у грудні 2024 року Apple почала знімати iPhone 14 та інші моделі з продажу в деяких країнах Європи через новий закон ЄС про обов’язкове використання портів USB-C.

Чому це цікаво

iOS 18.3 тепер підтримує супутниковий зв’язок через Starlink — Apple таємно працювала над цим разом зі SpaceX і T-Mobile. Завдяки новій функції iPhone зможуть автоматично підключатися до супутників Starlink, якщо немає сигналу мобільного оператора.

Поки що через Starlink можна лише надсилати повідомлення, але згодом планують додати можливість дзвінків і передавання даних. Наразі функція доступна тільки в США для клієнтів T-Mobile з iPhone 14 або новіших версій — тестування проводять серед обмеженої групи користувачів.

Окрім цього, «Київстар» уклав угоду зі Starlink, щоб до кінця 2025 року запустити в Україні супутниковий зв’язок Direct to Cell. Голова компанії Олександр Комаров пояснив, що завдяки цьому мобільний зв’язок працюватиме навіть там, де немає традиційного покриття, а користувачам знадобиться лише 4G-смартфон.

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