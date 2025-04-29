Маск назвав професію, яку через п’ять років замінять роботи — Finance.ua

Маск назвав професію, яку через п’ять років замінять роботи Сьогодні 22:16 — Технології&Авто

Роботи вже за п’ять років зможуть перевершити найкращих хірургів з якості проведення медичних операцій.

Таку думку висловив голова Департаменту державної ефективності США (DOGE) Ілон Маск.

Robots will surpass good human surgeons within a few years and the best human surgeons within ~5 years. @Neuralink had to use a robot for the brain-computer electrode insertion, as it was impossible for a human to achieve the required speed and precision. https://t.co/ipPhQK8z1j — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2025

«Роботи обійдуть хороших хірургів протягом кількох років і найкращих хірургів приблизно через п’ять років», — написав мільярдер у соцмережі X.

Бізнесмен зазначив, що його компанія Neuralink була змушена використовувати роботів для вживлення електродів у мозок, оскільки людські руки не здатні здійснити подібну операцію з необхідною швидкістю та точністю.

Раніше співзасновник Microsoft і мільярдер-філантроп Білл Гейтс заявив, що протягом 10 років штучний інтелект замінить багатьох лікарів та вчителів.

До слова, Ілон Маск анонсував створення армії роботів. До кінця 2025 року Маск планує випустити 5 тис. роботів Optimus.

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