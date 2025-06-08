ТОП-10 найкращих сімейних кросоверів 2025 року — Finance.ua
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ТОП-10 найкращих сімейних кросоверів 2025 року

Технології&Авто
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ТОП-10 найкращих сімейних кросоверів 2025 року
ТОП-10 найкращих сімейних кросоверів 2025 року
Сімейні кросовери здатні впоратися з багатьма повсякденними завданнями, за що їх і цінують водії. У наш час багато автовиробників випускають такі моделі, через що важко визначитися, який автомобіль варто купити.
Експерти британського видання What Car? визначили 10 найкращих сімейних кросоверів 2025 року.
За їхніми словами, ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.

Лідери рейтингу

Kia Sportage став лідером цього рейтингу. Експерти розповіли, чому на цю модель варто звернути увагу.
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Одним із головних плюсів Kia Sportage назвали низьку вартість порівняно з конкурентами. Також ця модель пропонує практичний інтер’єр і місткий багажник.
Skoda Elroq посів друге місце в рейтингу. Це компактний електрокросовер, який має багато спільних деталей з більшою моделлю Enyaq.
Експерти поділилися, що Skoda Elroq виділяється приємною керованістю і комфортною підвіскою для моделі свого класу. Також модель пропонує багате оснащення.
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Трійку лідерів замикає Renault Scenic E-Tech. Цей електрокросовер був визнаний «Автомобілем 2024 року» на церемонії європейського конкурсу Car of the Year.
Головними плюсами Renault Scenic E-Tech назвали великий запас ходу у топової версії моделі, а також нижчу вартість порівняно з конкурентами. Також цей електрокросовер має високий рейтинг безпеки.
ТОП-10 найкращих сімейних кросоверів 2025 року:
  1. Kia Sportage;
  2. Skoda Elroq;
  3. Renault Scenic E-Tech;
  4. Volvo XC40;
  5. Audi Q5;
  6. Mercedes-Benz GLC;
  7. Kia EV6;
  8. Genesis GV60;
  9. Lexus NX;
  10. BMW X3.
За матеріалами:
УНІАН
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