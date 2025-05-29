ТОП-8 найкращих недорогих універсалів з пробігом — Finance.ua

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ТОП-8 найкращих недорогих універсалів з пробігом

Технології&Авто
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ТОП-8 найкращих недорогих універсалів з пробігом
ТОП-8 найкращих недорогих універсалів з пробігом
Водії цінують універсали за високий рівень практичності та можливість перевозити великогабаритні речі всередині. Проте вибрати оптимальну модель не так і просто.
У What Car? назвали 10 найкращих недорогих універсалів з пробігом. Експерти відзначили, що всі ці моделі здатні впоратися практично з будь-яким завданням.
ТОП-10 найкращих недорогих універсалів з пробігом:
  1. Skoda Octavia Combi
  2. Volkswagen Golf Variant
  3. Seat Leon ST
  4. Volkswagen Passat Variant
  5. Ford Focus Estate
  6. Vauxhall Astra Sports Tourer
  7. Skoda Fabia Combi
  8. Mazda 6 Tourer
Skoda Octavia Combi третього покоління визнали найкращим недорогим універсалом з пробігом. За словами експертів, ця модель перевершує своїх конкурентів.
Найсильнішою стороною Skoda Octavia Combi назвали дуже місткий багажник об’ємом 610 літрів. З опущеними задніми сидіннями багажний простір можна збільшити до 1740 літрів.
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За матеріалами:
УНІАН
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