ТОП-8 найкращих недорогих універсалів з пробігом — Finance.ua

ТОП-8 найкращих недорогих універсалів з пробігом
Водії цінують універсали за високий рівень практичності та можливість перевозити великогабаритні речі всередині. Проте вибрати оптимальну модель не так і просто.
У What Car? назвали 10 найкращих недорогих універсалів з пробігом. Експерти відзначили, що всі ці моделі здатні впоратися практично з будь-яким завданням.
ТОП-10 найкращих недорогих універсалів з пробігом:
- Skoda Octavia Combi
- Volkswagen Golf Variant
- Seat Leon ST
- Volkswagen Passat Variant
- Ford Focus Estate
- Vauxhall Astra Sports Tourer
- Skoda Fabia Combi
- Mazda 6 Tourer
Skoda Octavia Combi третього покоління визнали найкращим недорогим універсалом з пробігом. За словами експертів, ця модель перевершує своїх конкурентів.
Найсильнішою стороною Skoda Octavia Combi назвали дуже місткий багажник об’ємом 610 літрів. З опущеними задніми сидіннями багажний простір можна збільшити до 1740 літрів.
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