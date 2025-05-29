ТОП-8 найкращих недорогих універсалів з пробігом — Finance.ua

ТОП-8 найкращих недорогих універсалів з пробігом Вчора 19:00 — Технології&Авто

ТОП-8 найкращих недорогих універсалів з пробігом

Водії цінують універсали за високий рівень практичності та можливість перевозити великогабаритні речі всередині. Проте вибрати оптимальну модель не так і просто.

What Car? назвали 10 найкращих недорогих універсалів з пробігом. Експерти відзначили, що всі ці моделі здатні впоратися практично з будь-яким завданням.

ТОП-10 найкращих недорогих універсалів з пробігом:

Skoda Octavia Combi Volkswagen Golf Variant Seat Leon ST Volkswagen Passat Variant Ford Focus Estate Vauxhall Astra Sports Tourer Skoda Fabia Combi Mazda 6 Tourer

Skoda Octavia Combi третього покоління визнали найкращим недорогим універсалом з пробігом. За словами експертів, ця модель перевершує своїх конкурентів.

Найсильнішою стороною Skoda Octavia Combi назвали дуже місткий багажник об’ємом 610 літрів. З опущеними задніми сидіннями багажний простір можна збільшити до 1740 літрів.

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УНІАН За матеріалами:

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