ТОП-15 автовиробників, які отримують найбільший прибуток з одного авто — Finance.ua

ТОП-15 автовиробників, які отримують найбільший прибуток з одного авто Вчора 17:04 — Технології&Авто

ТОП-15 автовиробників, які отримують найбільший прибуток з одного авто

Автомобільний ринок — це трильйонна індустрія, де існує конкуренція не лише за кількість проданих машин, а й за те, який прибуток отримає автовиробник за продаж кожної з них. Аналітики Auto.Ria дослідили , які бренди заробляють найбільше на кожному проданому авто, і виявили несподіваних лідерів.

Спершу — трохи цікавих цифр про авторинок

У 2024 році в світі було продано понад 74,6 млн нових легкових авто більш ніж 100 різних брендів, згідно з даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA). Найбільшим ринком традиційно став Китай — 26 млн проданих авто, за ним ідуть США (16 млн одиниць), Індія (4,27 млн), Японія (4,25 млн) та країни Європи (10,6 млн у 25 країнах).

Найпопулярнішою серед покупців маркою у світі торік стала Toyota — обсяги продажів цього бренду сягнули 9,09 млн авто. До п’ятірки автовиробників, машини яких найчастіше купують, увійшли також Volkswagen (4,93 млн), BYD (3,8 млн), Honda (3,74 млн) та Nissan (понад 3 млн).

Та коли йдеться про прибуток, ситуація кардинально змінюється. Найбільше у 2024 році заробила італійська Ferrari — 1,88 млрд євро, продавши лише 13 752 автомобілі. У середньому кожне авто приносило італійцям 136 700 євро прибутку.

На другому місці — Porsche, хоча її позиції похитнув слабкий попит на електромоделі. А ось третю сходинку несподівано зайняла Suzuki, незважаючи на те, що бренд не представлений у Китаї та США — ключових для глобальних автовиробників ринках.

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Ці дані вкотре доводять: великі обсяги продажів ще не гарантують фінансового успіху. Прибутковість залежить не лише від кількості, а й від стратегії бренду, цільової аудиторії та ринкової ніші.

Які автовиробники заробляють найбільше з продажу авто

Фахівці порівняли, скільки нових легковиків треба продати іншим брендам, щоб отримати таку ж суму, яку заробляє Ferrari з продажу одного автомобіля. І ось що з цього вийшло:

Ferrari: 1 авто (€136 700); Porsche: 7,5 авто (€18 140); Mercedes-Benz: 24 авто (€5 690); BMW: 29 авто (€4 690); Tesla: 36 авто (€3 800); Subaru: 45 авто (€3 030); Toyota: 50 авто (€2 710); Volvo: 54 авто (€2 550); Hyundai / Kia: 56 авто (€2 430); Honda: 59 авто ($2 320); Volkswagen: 65 авто (€2 110); Land Rover: 76 авто (€1 790); BYD: 88 авто (€1 560); Renault: 120 авто (€1 140); Suzuki: 121 авто (€1 130).

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