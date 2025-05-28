Які нові легкові авто найчастіше купують європейці: рейтинг — Finance.ua

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Які нові легкові авто найчастіше купують європейці: рейтинг

Технології&Авто
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Які нові легкові авто найчастіше купують європейці: рейтинг
Які нові легкові авто найчастіше купують європейці: рейтинг
У квітні 2025 року кількість реєстрацій нових легкових авто в ЄС збільшилась в річному обчисленні на 1,3% - до 925 358 од. З них 34% - електромобілі.
Про це повідомляє Укравтопром.
Позитивну динаміку знову продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі (BEV) та гібриди (HEV і PHEV). Причому, гібриди (HEV) охопили найбільшу частку ринку нових легковиків — 35%.
Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:
  • гібриди (HEV) — 320 725 (+21%);
  • бензинові авто — 261 709 од. (-21%);
  • електромобілі (BEV) — 145 341 од. (+34%);
  • дизельні — 88 974 (-24%);
  • плагін-гібриди — 81 554 (+31%);
  • інші — 27 055 (-11%).
З початку року в країнах ЄС було зареєстровано понад 3,6 млн. нових авто, що на 1,2% менше, ніж торік.

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Які нові легкові авто найчастіше купують європейці: рейтинг

Лідери європейського ринку нових електромобілів

За даними JATO Dynamics, у квітні найпопулярнішим електромобілем в Європі був Skoda Elroq.
Загалом же до ТОП-10 європейського ринку електромобілів увійшли:
  1. Skoda Elroq — 7 998 од.;
  2. Volkswagen ID.3 — 6 932 од.;
  3. Volkswagen ID.7 — 6 776 од.;
  4. Volkswagen ID.4 — 6 297 од.;
  5. Kia EV3 — 5 680 од.;
  6. Renault 5 — 5 662 од.;
  7. BMW iX1 — 5 518 од.;
  8. Skoda Enyaq — 5 037 од.;
  9. Tesla Model Y — 4 495 од.;
  10. Citroen e-C3 — 3 962 од.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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