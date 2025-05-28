Які нові легкові авто найчастіше купують європейці: рейтинг — Finance.ua

Які нові легкові авто найчастіше купують європейці: рейтинг
У квітні 2025 року кількість реєстрацій нових легкових авто в ЄС збільшилась в річному обчисленні на 1,3% - до 925 358 од. З них 34% - електромобілі.
Про це повідомляє Укравтопром.
Позитивну динаміку знову продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі (BEV) та гібриди (HEV і PHEV). Причому, гібриди (HEV) охопили найбільшу частку ринку нових легковиків — 35%.
Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:
- гібриди (HEV) — 320 725 (+21%);
- бензинові авто — 261 709 од. (-21%);
- електромобілі (BEV) — 145 341 од. (+34%);
- дизельні — 88 974 (-24%);
- плагін-гібриди — 81 554 (+31%);
- інші — 27 055 (-11%).
З початку року в країнах ЄС було зареєстровано понад 3,6 млн. нових авто, що на 1,2% менше, ніж торік.
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Лідери європейського ринку нових електромобілів
За даними JATO Dynamics, у квітні найпопулярнішим електромобілем в Європі був Skoda Elroq.
Загалом же до ТОП-10 європейського ринку електромобілів увійшли:
- Skoda Elroq — 7 998 од.;
- Volkswagen ID.3 — 6 932 од.;
- Volkswagen ID.7 — 6 776 од.;
- Volkswagen ID.4 — 6 297 од.;
- Kia EV3 — 5 680 од.;
- Renault 5 — 5 662 од.;
- BMW iX1 — 5 518 од.;
- Skoda Enyaq — 5 037 од.;
- Tesla Model Y — 4 495 од.;
- Citroen e-C3 — 3 962 од.
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