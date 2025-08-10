Какие двигатели на новых авто выбирали украинцы в июле — Finance.ua

Какие двигатели на новых авто выбирали украинцы в июле
Украинский рынок новых легковых автомобилей постепенно меняется — все больше автовладельцев предпочитают экологический транспорт. В июле 2025 года доля машин с традиционными двигателями упала до 54%, в то время как в тот же период в прошлом году она составляла 63,1%.
Об этом пишет «Укравтопром».
Самыми популярными остаются автомобили с бензиновыми двигателями — в июле на них пришлось 35,1% продаж. Однако это также меньше, чем в июле 2024 года, когда показатель составлял 37,6%. В то же время электромобили стремительно набирают обороты: их доля выросла с 15,3% до 24,7%.
Практически неизменным остался сегмент гибридов — 21,2%. А вот дизельные авто утратили свои позиции: с 25,5% годом ранее до 18,7% в этом июле. Продажи автомобилей с газобаллонным оборудованием остаются минимальными — менее 1%, как и в прошлом году.
Среди лидеров по типам двигателей отличились следующие модели:
- Hyundai Tucson — самый популярный среди бензиновых авто и машин с ГБО;
- BYD Song Plus — лидер в сегменте электрокаров;
- Toyota RAV4 — лидер среди гибридов;
- Renault Duster — самый востребованный дизельный автомобиль.
Поделиться новостью