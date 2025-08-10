Какие двигатели на новых авто выбирали украинцы в июле — Finance.ua

Какие двигатели на новых авто выбирали украинцы в июле Сегодня 05:46 — Технологии&Авто

Украинский рынок новых легковых автомобилей постепенно меняется — все больше автовладельцев предпочитают экологический транспорт. В июле 2025 года доля машин с традиционными двигателями упала до 54%, в то время как в тот же период в прошлом году она составляла 63,1%.

Об этом пишет «Укравтопром».

Самыми популярными остаются автомобили с бензиновыми двигателями — в июле на них пришлось 35,1% продаж. Однако это также меньше, чем в июле 2024 года, когда показатель составлял 37,6%. В то же время электромобили стремительно набирают обороты: их доля выросла с 15,3% до 24,7%.

Практически неизменным остался сегмент гибридов — 21,2%. А вот дизельные авто утратили свои позиции: с 25,5% годом ранее до 18,7% в этом июле. Продажи автомобилей с газобаллонным оборудованием остаются минимальными — менее 1%, как и в прошлом году.

Среди лидеров по типам двигателей отличились следующие модели:

Hyundai Tucson — самый популярный среди бензиновых авто и машин с ГБО;

BYD Song Plus — лидер в сегменте электрокаров;

Toyota RAV4 — лидер среди гибридов;

Renault Duster — самый востребованный дизельный автомобиль.

