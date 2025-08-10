Какие двигатели на новых авто выбирали украинцы в июле — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие двигатели на новых авто выбирали украинцы в июле

Технологии&Авто
11
Какие двигатели на новых авто выбирали украинцы в июле
Какие двигатели на новых авто выбирали украинцы в июле
Украинский рынок новых легковых автомобилей постепенно меняется — все больше автовладельцев предпочитают экологический транспорт. В июле 2025 года доля машин с традиционными двигателями упала до 54%, в то время как в тот же период в прошлом году она составляла 63,1%.
Об этом пишет «Укравтопром».
Самыми популярными остаются автомобили с бензиновыми двигателями — в июле на них пришлось 35,1% продаж. Однако это также меньше, чем в июле 2024 года, когда показатель составлял 37,6%. В то же время электромобили стремительно набирают обороты: их доля выросла с 15,3% до 24,7%.
Практически неизменным остался сегмент гибридов — 21,2%. А вот дизельные авто утратили свои позиции: с 25,5% годом ранее до 18,7% в этом июле. Продажи автомобилей с газобаллонным оборудованием остаются минимальными — менее 1%, как и в прошлом году.
Среди лидеров по типам двигателей отличились следующие модели:
  • Hyundai Tucson — самый популярный среди бензиновых авто и машин с ГБО;
  • BYD Song Plus — лидер в сегменте электрокаров;
  • Toyota RAV4 — лидер среди гибридов;
  • Renault Duster — самый востребованный дизельный автомобиль.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems