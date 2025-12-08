Кто может парковаться на придомовой территории — разъяснение адвоката Сегодня 19:27 — Технологии&Авто

Не все понимают, за что платят, когда видят в платежке пункт «обслуживание придомовой территории», например, в Киеве или других населенных пунктах Украины.

Адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова объяснила УНИАН, какие услуги входят в обслуживание придомовой территории, раскрыла еще некоторые важные детали относительно коммунальных услуг, а также указала на то, что можно и что запрещено делать возле многоквартирных домов.

Что входит в обслуживание придомовой территории?

В Украине есть «Правила содержания жилых домов и придомовых территорий», которыми предусмотрен ряд услуг по обслуживанию придомовой территории. В частности, в обслуживание такой территории входит уборка, а также различные виды ремонтных работ, например:

Ямочные ремонты дорог и тротуаров.

Ремонты ограждений и скамеек, принадлежностей, расположенных на детских площадках.

Также в обслуживание придомовой территории входит покраска скамеек и ограждений и посыпание песком тротуаров и дорог во время гололедицы.

Что входит в уборку придомовой территории?

На придомовой территории должны убирать тротуары и дорогу. Убираются также зоны отдыха, детские площадки и территории с зелеными насаждениями. То, что невозможно убрать специальной техникой, должно убираться руками.

Размер придомовой территории зависит, в частности, от генерального плана конкретного населенного пункта и землеустроительной документации (в ней прописан, каков общий размер участка и какова площадь дома). В каждом частном случае придомовая территория рассчитывается индивидуально.

Даже в Киеве площадь придомовой территории одинаковых домов может отличаться. Минимальные и максимальные размеры территории на законодательном уровне не установлены.

Кто имеет право парковаться на придомовой территории?

Приоритетное право на парковку на придомовой территории имеют совладельцы и их гости. Но если территория не закрыта, то там припарковаться может любой, и наказание за это не предусмотрено законодательством. Однако человек может быть наказан, если он нарушил правила дорожного движения — неправильно припарковался, и его машина мешает движению других транспортных средств.

Чтобы уберечь для себя паркоместа, совладельцы многоквартирного дома могут провести общее собрание и принять решение об ограждении своей придомовой территории и установке шлагбаума. Таким образом, на придомовую территорию не смогут попасть посторонние лица.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.