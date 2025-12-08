0 800 307 555
Кто может парковаться на придомовой территории — разъяснение адвоката

Не все понимают, за что платят, когда видят в платежке пункт «обслуживание придомовой территории», например, в Киеве или других населенных пунктах Украины.
Адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова объяснила УНИАН, какие услуги входят в обслуживание придомовой территории, раскрыла еще некоторые важные детали относительно коммунальных услуг, а также указала на то, что можно и что запрещено делать возле многоквартирных домов.
Что входит в обслуживание придомовой территории?
В Украине есть «Правила содержания жилых домов и придомовых территорий», которыми предусмотрен ряд услуг по обслуживанию придомовой территории. В частности, в обслуживание такой территории входит уборка, а также различные виды ремонтных работ, например:
  • Ямочные ремонты дорог и тротуаров.
  • Ремонты ограждений и скамеек, принадлежностей, расположенных на детских площадках.
Также в обслуживание придомовой территории входит покраска скамеек и ограждений и посыпание песком тротуаров и дорог во время гололедицы.
Что входит в уборку придомовой территории?
На придомовой территории должны убирать тротуары и дорогу. Убираются также зоны отдыха, детские площадки и территории с зелеными насаждениями. То, что невозможно убрать специальной техникой, должно убираться руками.
Размер придомовой территории зависит, в частности, от генерального плана конкретного населенного пункта и землеустроительной документации (в ней прописан, каков общий размер участка и какова площадь дома). В каждом частном случае придомовая территория рассчитывается индивидуально.
Даже в Киеве площадь придомовой территории одинаковых домов может отличаться. Минимальные и максимальные размеры территории на законодательном уровне не установлены.
Кто имеет право парковаться на придомовой территории?
Приоритетное право на парковку на придомовой территории имеют совладельцы и их гости. Но если территория не закрыта, то там припарковаться может любой, и наказание за это не предусмотрено законодательством. Однако человек может быть наказан, если он нарушил правила дорожного движения — неправильно припарковался, и его машина мешает движению других транспортных средств.
Чтобы уберечь для себя паркоместа, совладельцы многоквартирного дома могут провести общее собрание и принять решение об ограждении своей придомовой территории и установке шлагбаума. Таким образом, на придомовую территорию не смогут попасть посторонние лица.
По материалам:
Finance.ua
Авто
