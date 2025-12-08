Самые популярные авто в частном и корпоративном секторе авторынка (инфографика)
В ноябре украинский автопарк пополнили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.
Об этом пишет «Укравтопром».
По сравнению с ноябрем 2024 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 84%, а в корпоративном на 17%.
Недавно писали, что ЕС планирует запретить продажу новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года. Но водители не спешат переходить на электромобили. И хотя правительства многих стран вводят разные финансовые стимулы для поощрения перехода на «электрички», продажи резко падают, как только бонусы прекращают действовать.
На вопрос о преимущественном виде топлива:
- 43,8% респондентов опроса carVertical ответили, что выбирают бензин,
- 38,9% - дизель,
- 10,4% - гибрид,
- 5,6% - электричество.
Это доказывает, что покупатели предпочитают автомобили с двигателями внутреннего сгорания и не готовы к альтернативам.
