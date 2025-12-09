WSJ: россия отстает в развитии искусственного интеллекта, несмотря на стремление лидировать в мире 09.12.2025, 00:34 — Технологии&Авто

Президент россии владимир путин часто подчеркивал, что россия должна лидировать в мире в области искусственного интеллекта, однако на самом деле страна остается в стороне, пока другие опережают ее.

Пока США и Китай соревнуются за доминирование в области моделей и приложений искусственного интеллекта, а страны Европы и Ближнего Востока вкладывают ресурсы в построение вычислительной инфраструктуры, война в Украине сорвала большие амбиции рф.

«На русскоязычной версии LM Arena, где пользователи оценивают модели ИИ, самая эффективная российская модель занимает 25-е место, уступая даже более старым версиям ChatGPT и Gemini от Google. Согласно Global AI Vibrancy Tool Стэнфордского университета, который был опубликован в ноябре и измеряет силу экосистем ИИ стран, россия занимает 28-е место среди 36 стран», — отметили в материале.

Западные санкции также перекрыли россии доступ к критически важному оборудованию, такому как компьютерные чипы, а также парализовали ее внутренние производственные возможности.

«российские компании теперь зависят от посредников в третьих странах, чтобы обеспечить себя всем необходимым — от высокотехнологичных чипов до даже простой подписки на ChatGPT. Москва также сильно полагается на Китай, что еще больше усугубляет то, что аналитики уже описывают как экономическое вассальство по отношению к своему соседу», — подчеркнули в WSJ.

Кроме того, после вторжения рф в Украину из соссии сбежали лучшие специалисты. российские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, в прошлом году привлекли около 30 млн долларов венчурного финансирования, в то время как OpenAI в прошлом году собрала более 6 миллиардов долларов.

«россия на годы отстает в разработке собственного искусственного интеллекта», — заметил бывший российский руководитель в сфере технологий Юрий Подорожный.

В издании рассказали, что после начала полномасштабной войны в 2022 году он бежал из россии вместе со своей женой.

«россия уже проиграла в конкуренции, и догнать ее невозможно», — сказал Подорожный, который сейчас живет в Лондоне и является главным директором по искусственному интеллекту в финтех-стартапе.

В то же время руководитель искусственного интеллекта из россии согласился с такой оценкой и подчеркнул, что экономическая и геополитическая изоляция россии мешает компаниям получить доступ к финансированию и возможность выйти за пределы своего сравнительно небольшого внутреннего рынка.

