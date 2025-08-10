Ошибки, «убивающие» автоматическую коробку передач — Finance.ua

Ошибки, «убивающие» автоматическую коробку передач Сегодня 23:04 — Технологии&Авто

Ошибки, «убивающие» автоматическую коробку передач

Автоматическая трансмиссия чувствительна к перегреву, неправильной буксировке и небрежной эксплуатации. Основная причина поломок — нарушение температурного режима масла.

Особенно критичны дальние поездки в жару без остановок, поскольку в указанных условиях жидкость теряет свойства, фрикционы перегреваются и начинается износ.

Зимой коробка прогревается медленно. Перед началом движения рекомендуется удерживать рычаг в режиме D или R с нажатым тормозом для снижения нагрузки на узлы.

Частые переключения в пробках, движение накатом и перевод в «нейтраль» при кратковременных остановках вредны. При продолжительной стоянке лучше задействовать режим «паркинг» с ручным тормозом.

Буксировка — особый риск, поскольку не все коробки рассчитаны на транспортировку. Превышение допустимой скорости или дистанции приводит к серьезным повреждениям.

При обгоне возможна задержка переключения. Чтобы избежать провала тяги, целесообразно задействовать ручной режим или спортивную настройку.

Нарушение вышеперечисленных правил ускоряет износ и приводит к дорогостоящему ремонту.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.