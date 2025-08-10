ТОП-5 подержанных кроссоверов, которые проедут 400 тыс. км — Finance.ua

ТОП-5 подержанных кроссоверов, которые проедут 400 тыс. км Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

ТОП-5 подержанных кроссоверов, которые проедут 400 тыс. км

wheel-news показали 5 лучших представителей сегмента с отличной надежностью и минимальными затратами на обслуживание.

Toyota RAV4 (2013−18 гг.)

с атмосферными бензиновыми двигателями на 2,0 и 2,5 л. Надежные силовые агрегаты сохраняют ресурс до 400 000 км. Автомат и вариатор работают стабильно при соблюдении регламентов. Расход топлива низкий, а кузов устойчив к коррозии. Недостатки — дорогие запчасти и слабая динамика.

Honda CR-V (2012−18 гг.)

с бензиновыми двигателями i-VTEC на 2,0 и 2,4л. Классический автомат, надёжная подвеска, сборка высокого качества. Обслуживание стоит недорого. «Минусы» — слабая шумоизоляция и высокая стоимость оригинальных деталей.

Mazda CX-5 (2012−17 гг.)

с бензиновыми двигателями SkyActiv на 2,0 и 2,5л. «Плюсы» — надежные агрегаты, малый расход, точная управляемость, качественное лакокрасочное покрытие. Недостатки — жесткая подвеска и чувствительность к топливу.

Subaru Forester (2008−18 гг.)

С оппозитными двигателями и постоянным полным приводом. Преимущества — высокая проходимость, уверенное поведение зимой и высокий ресурс силовых агрегатов. «Минусы» — требует регулярного ухода и, в ряде случаев, повышенного расхода масла.

Hyundai Tucson (2015−20 гг.)

С бензиновым 2,0-литровым двигателем и классическим автоматом. Отличается простотой обслуживания, радует недорогими запчастями и удачной эргономикой. Из недостатков — средняя шумоизоляция и риск коррозии после пяти лет.

По словам специалистов, даже самые ресурсные модели требуют проверки перед покупкой (речь идет, прежде всего, о пробеге, истории и состоянии узлов).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.