ТОП-3 лучших доступных автомобиля с пробегом (фото) — Finance.ua

ТОП-3 лучших доступных автомобиля с пробегом (фото)

Технологии&Авто
20
В Express назвали три лучших подержанных автомобиля, которые можно купить в Великобритании менее чем за 10 000 фунтов стерлингов (около 13 295 долларов).
Эксперты рассказали, почему на эти модели стоит обратить внимание.

Toyota RAV4

Toyota RAV4
В издании отметили, что опытный механик Скотти Килмер называл Toyota RAV4 одной из самых надежных моделей японского бренда. По его словам, этот кроссовер способен проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок при своевременном обслуживании.
В издании подчеркнули, что в Warranty Solutions Group Toyota RAV4 заняла первое место в рейтинге надежности. Согласно исследованию, только 9,68% владельцев этого кроссовера обращались за выплатой по автострахованию, что является самым низким показателем среди всех моделей в Британии.

Nissan Leaf

Nissan Leaf
Nissan Leaf стал одним из первых массовых электромобилей после своего дебюта в 2010 году. Эта модель до сих пор популярна среди тех, кому нужен недорогой электрический автомобиль.
В издании отметили, что сейчас подержанные Nissan Leaf можно найти на вторичном рынке в Британии менее чем за 5000 фунтов стерлингов (около 6650 долларов). По данным What Car?, эта модель является одним из самых надежных электромобилей.

Dacia Duster

Dacia Duster
Кроссовер Dacia Duster (Renault в Украине и некоторых других странах мира) мгновенно стал популярен после старта производства. Это недорогая модель, которая предлагает практичный интерьер и низкую стоимость обслуживания.
Dacia Duster имеет вместительный багажник, а оценки надежности выше, чем у некоторых более дорогих конкурентов. На вторичном рынке эта модель также пользуется высоким спросом.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
