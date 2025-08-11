Volkswagen завершает выпуск премиального кроссовера Touareg — Finance.ua

Volkswagen завершает выпуск премиального кроссовера Touareg 11.08.2025, 01:02 — Технологии&Авто

Volkswagen завершает выпуск премиального кроссовера Touareg

После более чем двух десятилетий на вершине модельного ряда Volkswagen, Touareg снимают с производства.

Согласно сообщениям, флагманский кроссовер уйдет с производства до 2026 года, а прямой замены ему не планируется, сообщает Autoblog.

В свою очередь VW сосредоточится на более доступных и универсальных моделях, таких как Tayron, и тем самым покончит с одним из самых влиятельных кроссоверов последних 25 лет.

Выпущенный в 2002 году Touareg стал прорывом Volkswagen — премиальным среднеразмерным кроссовером, построенным на базе Audi Q7 и Porsche Cayenne. За три поколения он превратился в высокотехнологичный крейсер с пневмоподвеской, гибридным приводом с подзарядкой от сети и полным рулевым управлением — все это на платформе MLB Evo.

Несмотря на отличную начинку, Touareg всегда был нишевым продуктом. Он, никогда не продававшийся в США после 2017 года, добился успеха в Европе и Китае, но так и не смог сравниться с безудержным ростом продаж более популярных моделей VW. И теперь, в условиях усиления пошлин и снижения маржи, Volkswagen стремится к упрощению. По мере того как бренд производит поворот в новое поколение ID.4, чтобы конкурировать с Tesla Model Y, дорогие кроссоверы, такие как Touareg, больше не имеют финансового смысла.

Стратегия Volkswagen теперь опирается на Tayron, кроссовер на базе MQB, предлагающий пяти- и семиместные конфигурации, гибридные силовые установки и более широкую рыночную привлекательность. Ожидается, что он станет самым большим внедорожником VW в нескольких регионах, включая Европу и некоторые регионы Азии, заполнив нишу, оставленную Touareg, но с более привлекательной ценой и более высоким потенциалом продаж.

Этот шаг является частью более широких усилий VW по защите прибыли в условиях роста расходов. Последний отчет о доходах бренда показал высокие продажи, но резкое падение рентабельности, особенно в сегментах с высокой долей экспорта. Это подтолкнуло VW к переориентации на гибкие платформы и автомобили с более высокой рентабельностью.

