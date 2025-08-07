Volkswagen представил крупный кроссовер, дешевле Tiguan (фото) — Finance.ua
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Volkswagen представил крупный кроссовер, дешевле Tiguan (фото)

Технологии&Авто
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Volkswagen представил крупный кроссовер, дешевле Tiguan (фото)
Volkswagen представил крупный кроссовер, дешевле Tiguan (фото)
Кроссовер Volkswagen Talagon поступил в продажу в Китае по цене от 270 000 до 300 000 юаней ($37 200 — 41 300), то есть он дешевле нового VW Tiguan.
Подробности автомобиля раскрыли на сайте IT Home.
5,1-метровый Volkswagen Talagon прошел обновление. Ему сменили дизайн передней части, а в его салоне на передней панели установили три дисплея.
Volkswagen представил крупный кроссовер, дешевле Tiguan (фото)
Новый Volkswagen Talagon предлагает в модификациях на 6 и 7 мест, а с двумя рядами кресел объем багажника составляет 880 л. Базовая комплектация включает в себя бесключевой доступ, электропривод сидений и дверей багажника, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.
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Volkswagen представил крупный кроссовер, дешевле Tiguan (фото)
Кроссовер Volkswagen Talagon 2025 комплектуют 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 213 и 272 л. Обе версии оснащены 7-ступенчатым роботом DSG и полным приводом.
По материалам:
Фокус
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