Volkswagen закрывает завод в Китае, где производили Passat и Superb — Finance.ua

Volkswagen закрывает завод в Китае, где производили Passat и Superb Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Volkswagen закрывает завод в Китае, где производили Passat и Superb

В Китае закрылся завод совместного предприятия SAIC и Volkswagen, расположенный в Нанкине (провинция Цзянсу). Производственная база была построена в 2008 году и имела мощность 360 тысяч автомобилей в год — на площадке выпускали Volkswagen Passat и Skoda Superb.

Это еще один шаг в реструктуризации деятельности немецкого автопроизводителя на китайском рынке.

Bloomberg еще в сентябре прошлого года сообщал о планах SAIC Volkswagen закрыть завод в Нанкине.

В ответ на запрос China Business News руководство SAIC Volkswagen заявило, что корректировка производственных баз является необходимой бизнес-операцией. В компании рассказали, что закрытие завода — не только реакция на текущие вызовы, но и активное планирование и инвестиции в будущее развитие.

Завод SAIC Volkswagen в Нанкине первоначально принадлежал NAC (Nanjing Automobile Corporation). После поглощения NAC компанией SAIC в 2007 году он стал четвертой по величине производственной базой SAIC Volkswagen и 49 производственной базой Volkswagen в мире.

Ampercar По материалам:

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