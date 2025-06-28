Volkswagen представил эксклюзивный Golf GTI в честь 50-летия (фото) — Finance.ua

Volkswagen представил эксклюзивный Golf GTI в честь 50-летия (фото) Сегодня 03:08 — Технологии&Авто

Volkswagen представил эксклюзивный Golf GTI в честь 50-летия (фото)

Премьера первого поколения Volkswagen Golf GTI состоялась в сентябре 1975 года на автосалоне во Франкфурте. Именно поэтому в этом году вышел в свет юбилейный Volkswagen Golf GTI Edition 50.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внешними наградами юбилейной версии Edition 50 стали многочисленные темные акценты на кузове. В черном цвете выполнена крыша, корпус зеркал и патрубки выпускной системы.

Не обошлось без логотипов спецсерии на спойлере и зеркалах. На выбор предложено пять цветов кузова, включая эксклюзивный зеленый Dark Moss и красный Tornado.

Что изменилось в салоне

В салоне юбилейного хот-хэтча установлены кресла с интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой, они обшиты комбинированной отделкой с характерной для версии GTI клетчатой ​​ткани и синтетического велюра.

На руле появился логотип юбилейной версии. Такими же отделаны накладки на порогах, а педали украшены алыми накладками.

Что под капотом

Главные фишки версии Edition 50 — технические. Турбомотор 2.0 TSI форсированный до 325 л.с. и 420 Нм. Это лишь ненамного меньше, чем у полноприводной топ-модификации Golf R (333 л.с., 420 Нм), хотя Golf GTI имеет только передний привод. Коробка передач — только семиступенчатый преселективный «робот» DSG.

Передние стойки McPherson и задняя четырехрычажная подвеска юбилейного хот-хэтча перенастроены, а клиренс уменьшен на 15 мм относительно базового GTI. Максимальная скорость ограничена на отметке 270 км/ч, разгон до сотни занимает 5,5 с.

Для тех, кому этого недостаточно, подготовлен опционный пакет GTI-Performance. Он включает усиленные крепления подвесок, более жесткие пружины и перенастроенные адаптивные амортизаторы, а клиренс уменьшен еще на 5 мм.

Также особенностью пакета GTI-Performance стали кованые 19-дюймовые колеса Warmenau, которые примерно на 3 кг легче обычных.

На авто также установлены шины Bridgestone Potenza Race, и они тоже легче стандартных на 1,1 кг. Титановая выпускная система Akrapovič помогла сэкономить еще 11 кг.

Именно хэтчбек с пакетом GTI-Performance стал самым быстрым серийным автомобилем марки Volkswagen на Нюрбургринге: круг протяженностью 20,8 км был преодолен за 7 минут и 46,13 секунды. Позади остался даже полноприводный Volkswagen Golf R, который три года назад показал 7 минут и 47,31 секунды.

За почти полвека было выпущено более 2,5 млн. автомобилей Volkswagen Golf GTI: это самый популярный «горячий» хэтчбек в мире. Купить Golf GTI Edition 50 можно будет только в начале следующего года, так что цены еще не объявлены.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.