Bugatti представила уникальный суперкар Brouillard (фото) — Finance.ua

Bugatti представила уникальный суперкар Brouillard (фото) Сегодня 04:41 — Технологии&Авто

Bugatti представила уникальный суперкар Brouillard (фото)

Компания Bugatti решила в очередной раз повысить градус эксклюзивности своих автомобилей и объявила о запуске новой программы по созданию искусственных суперкаров, получившей название Solitaire. Первенцем этой программы стало купе Brouillard, созданное на технической базе мелкосерийного родстера Bugatti W16 Mistral.

Но при этом все наружные кузовные панели совершенно новые, в том числе разработанная с чистого листа крыша и элегантно интегрированное в корму антикрыло типа утиный хвостик. Полностью переделанная пластика боковин, задние крылья стали более округлыми и выпуклыми, радиаторная решетка получила элегантную хромированную окантовку.

Свое имя искусственный суперкар получил в честь любимого коня Этторе Бугатти по прозвищу Бруйяр, что в переводе означает «туман» — это слово хорошо гармонирует с дымчатой окраской животного. Между тем неназванный состоятельный заказчик Bugatti Brouillard выбрал для своей машины цветовую палитру с разными оттенками зеленого. Этот цвет заметен в том числе в структуре всех углепластиковых деталей автомобиля.

Салон у Bugatti Brouillard, по сути, такой же, как у W16 Mistral, но с уникальной отделкой и креслами, геометрия которых подобрана под конкретного человека. Дверные карты украшают профили бегущих лошадей. В селекторе выбора режимов коробки установлена стеклянная секция со скульптурой Бруйяра. В обивке используется много ткани, она изготовлена по заказу поставщиком из Парижа и имеет уникальный, созданный специально для этой модели рисунок.

Пресс-служба Bugatti ничего не сообщила о технических характеристиках Brouillard, кроме того, что он использует такой же 8,0-литровый 1600-сильный двигатель W16, что и родстер Mistral, который в свою очередь является производным от купе Chiron. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод, разумеется, полный. Динамические характеристики для этой модели не так уж важны, главная фишка Brouillard — в его неповторимости и очень высокой цене, которая, конечно, не разглашается. С учетом того, что W16 Mistral стоил от 5 млн евро, можно предположить, что Brouillard стоил заказчику сумму, сильно превышающую 10 млн евро.

Следующие проекты программы Solitaire будут сделаны уже на базе нового гибридного суперкара Bugatti Tourbillon с 8,3-литровым атмосферным V16 в основе. В год Bugatti будет выпускать не более двух машин из линейки Solitaire, причем не все из них будут представлены широкой публике, поскольку есть коллекционеры, которые хотят единолично наслаждаться созданными для них уникальными суперкарами и готовы платить за это удовольствие безумные деньги.

avtomir По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.