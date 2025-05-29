Уникальный суперкар Bugatti 90-х впервые представили на публике (фото) — Finance.ua

Уникальный суперкар Bugatti 90-х впервые представили на публике (фото) 29.05.2025, 00:37 — Фондовый рынок

Уникальный суперкар Bugatti 90-х впервые представили на публике (фото)

В музее Volkswagen в Вольфсбурге сейчас можно увидеть очень редкий суперкар Bugatti, о котором мало кто знал. Этот автомобиль был создан еще в конце 90-х, но долгое время он хранился в секрете. Именно тогда, после возрождения марки Bugatti концерном Volkswagen, началась работа над новым суперкаром, впоследствии ставшим известным как Bugatti Veyron.

Но прежде чем появился серийный Veyron, было несколько разных прототипов, и этот — один из них. Он сильно отличается от финального варианта, потому что на тот момент дизайн еще не был окончательно утвержден. Этот концепт создал в 1999 году итальянский дизайнер Вальтер де Сильва — именно он разрабатывал облик таких моделей, как Audi A5 и Volkswagen Scirocco.

Машина выглядит очень стильно — плавные линии кузова, круглые фары и ретро-решетка радиатора сразу привлекают внимание. Некоторые элементы этого дизайна позже появились у Veyron, например, боковые воздухозаборники.

Салон тоже интересно оформлен — приборы вынесли на центральную панель, отделку сделали из кожи и алюминия. Под капотом — уникальный 18-цилиндровый двигатель объемом 6,3 литра на 555 лошадиных сил, работающий вместе с 6-ступенчатой ​​механикой.

Автомобиль так и не пошел в производство, потому что уже осенью 1999 года показали финальный вариант Veyron, который и стал основой для серийной модели. Этот прототип много лет хранился на складах Volkswagen, а теперь решили его показать публике в музее как часть истории марки.

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