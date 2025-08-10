Украинский завод изготовил спецавтомобиль для энергетиков (фото, цена) — Finance.ua
Технологии&Авто
2
Украинский завод изготовил спецавтомобиль для энергетиков (фото, цена)
Завод спецтехники «Техкомлект» изготовил для украинских энергетиков новый бригадный автомобиль на шасси Iveco Daily 55 SW. Об этом сообщил официальный сайт производителя.
Бригадный автомобиль 4×4 с дубль-кабиной на базе полноприводного вездехода Iveco Daily 55 SW благодаря двойной кабине базового шасси перевозит бригаду численностью 7 человек (включая водителя).
В кузовной надстройке расположен рабочий отсек с откидным столом, комфортным сиденьем, в котором размещен ящик для хранения оборудования и специального инструмента. Здесь же расположено несколько шкафов для хранения инструментов и спецодежды.
Спецавтомобиль оснащен 3,0-литровым дизельным двигателем мощностью 180 лошадиных сил и, как уже упоминалось, системой полного привода.

Цена

В Украине цены на Iveco Daily 2025 года выпуска колеблются от 1,9 до почти 3 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
