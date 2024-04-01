Meta внедрит искусственный интеллект в свои умные очки Ray-Ban — Finance.ua

Meta внедрит искусственный интеллект в свои умные очки Ray-Ban Сегодня 05:10 — Технологии&Авто

Meta внедрит искусственный интеллект в свои умные очки Ray-Ban

В ближайшем будущем пользователи умных очков Ray-Ban от компании Meta смогут воспользоваться новой функцией, основанной на искусственном интеллекте, способной распознавать предметы, достопримечательности и животных.

Для активации этого умного помощника достаточно будет произнести «Привет, Мета», после чего можно будет задавать вопросы или давать команды. Ответы пользователь получит через встроенные динамики очков.

Эта инновация обещает превратить способ использования умных очков, позволяя пользователям взаимодействовать с окружающим миром на новом уровне. Однако, по информации New York Times, система пока сталкивается с определенными вызовами, в частности, с точностью идентификации объектов, особенно расположенных на расстоянии или препятствиях, а также с переводом языков, даже экзотических.

Несмотря на эти вызовы, очки уже доступны для выбранной группы пользователей США через программу раннего доступа. Meta активно работает над преодолением упомянутых недостатков, стремясь сделать новую функцию более надежной и полезной для широкого круга пользователей.

Sundries По материалам:

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