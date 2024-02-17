Конкурент Apple Vision Pro: стартап Brilliant Labs создал смарт-очки Frame со встроенным ИИ (фото) — Finance.ua
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Конкурент Apple Vision Pro: стартап Brilliant Labs создал смарт-очки Frame со встроенным ИИ (фото)

Технологии&Авто
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Конкурент Apple Vision Pro: стартап Brilliant Labs создал смарт-очки Frame со встроенным ИИ (фото)
Конкурент Apple Vision Pro: стартап Brilliant Labs создал смарт-очки Frame со встроенным ИИ (фото), Фото: venturebeat.com
Стартап Brilliant Labs представил первые в мире «умные очки» Frame с мультимодальным виртуальным помощником на базе искусственного интеллекта Noa.
Об этом пишет Venture Beat.
Noa — это AI-приложение, которое использует OpenAI для визуального анализа и генерации новых изображений, Whisper для перевода и распознавания языка и Perplexity для поиска в реальном времени.
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«Noa — совершенно новый вид виртуального помощника с искусственным интеллектом, дает пользователям возможность больше, а не меньше, взаимодействовать с окружающим миром. Мы надеемся, что Frame позволит людям общаться друг с другом совершенно по-новому и открывает новые впечатления в повседневной жизни, рабочем месте, классе и т. д. Это уникальное обещание представить генеративный ИИ перед человеческим глазом», — отметил в заявлении генеральный директор Brilliant Labs Бобак Тавангара.
Фото: Brilliant Labs
Фото: Brilliant Labs
Круглая оправа смарт-очков напоминает те, что можно было увидеть у Джона Леннона, Стива Джобса и Ганди. Они почти не отличаются от обычных очков. Рамка изготовлена ​​из технического нейлонового пластика и весит всего 39 граммов. Вариация цветов доступна в дымчато-черном, матовом прохладном сером и прозрачном вариантах.
Фото: Brilliant Labs
Фото: Brilliant Labs
Очки имеют яркий дисплей высокого разрешения с яркостью 3000 нит, фронтальную пространственную камеру, встроенный микрофон и 6DoF IMU для расширенной функциональности. Очки могут переводить текст перед глазами пользователя, отвечать на вопросы с помощью искусственного интеллекта и генерировать изображение.
Фото: Brilliant Labs
Фото: Brilliant Labs
Отпускаемые по рецепту линзы, предоставленные в партнерстве с AddOptics, можно легко прикрепить к оправе с помощью уникального процесса литья оптических линз. Устройство питается от двух аккумуляторов, расположенных в дужке.
Заряжаются очки с помощью уникального зарядного устройства «Mr Power», расположенного в центре оправы. В компании заявляют, что очки можно будет носить целый день без подзарядки.
Фото: Brilliant Labs
Фото: Brilliant Labs
Frame будет доступна для предварительного заказа в марте 2024 года по розничной цене $300.
По материалам:
dev.ua
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