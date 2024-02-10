ЕС первым в мире вводит обязательное регулирование ИИ — Finance.ua

ЕС первым в мире вводит обязательное регулирование ИИ Сегодня 22:04 — Технологии&Авто

ЕС первым в мире вводит обязательное регулирование ИИ

Заместители постоянных представителей государств-членов Европейского Союза в Брюсселе достигли соглашения относительно Акта об искусственном интеллекте. Он станет первым механизмом обязательного регулирования этой сферы в мире.

Об этом пишет Politico.

Согласно согласованному проекту, будущий Акт об ИИ в некоторых сферах будет запрещать или ограничивать применение этой технологии и обязывать разработчиков соблюдать стандарты прозрачности и стресс-тестирования.

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Первым, кто согласовал введение обязательных правил для технологий искусственного интеллекта, стал Евросоюз. Решение заместителей послов государств-членов ЕС следует за предварительным согласием трех ключевых евроинституций, о котором объявили в декабре.

Дальнейшее согласование Акта об искусственном интеллекте встретило сопротивление крупнейших экономик ЕС — Германии и Франции, имевших опасения из-за падения конкурентоспособности своих компаний, и Австрии, выражавшей возражения относительно положений о защите данных.

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Сопротивление трех стран удалось преодолеть заверениями, что Еврокомиссия сделает официальные заявления по вопросам, которые беспокоят — поскольку именно она будет отвечать за воплощение Акта об искусственном интеллекте.

Акт все еще требует официального одобрения Европейского парламента, где до сих пор продолжаются дискуссии о его наиболее неоднозначных положениях — в частности о технологии распознавания лиц. После согласования на уровне комитетов голосование в Европарламенте может состояться в апреле.

Справка Finance.ua:

Представители стран Евросоюза в будущем рассчитывают использовать искусственный интеллект для биометрического наблюдения в целях национальной безопасности и обороны. Они пошли на некоторые компромиссы, чтобы добиться финального согласия.

Європейська правда По материалам:

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