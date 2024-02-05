ИИ нашел крупное месторождение меди в Замбии — Finance.ua

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ИИ нашел крупное месторождение меди в Замбии

Фондовый рынок
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ИИ нашел крупное месторождение меди в Замбии
ИИ нашел крупное месторождение меди в Замбии
KoBold Metals, горнодобывающий стартап, использующий искусственный интеллект для поиска материалов, ключевых для перехода на зеленую энергию, заявил, что обнаружил огромное месторождение меди в Замбии.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Компания KoBold, расположенная в районе залива Сан-Франциско, акционерами которой являются Breakthrough Energy Ventures, которую поддерживают Билл Гейтс и Джефф Безос, бурила по своему разрешению в Замбии чуть более года.
По словам президента KoBold Джоша Голдмана, месторождение Мингомба выглядит «экстраординарным».
Он сравнивает его потенциал с потенциалом шахты Kakula, расположенной через границу в Демократической Республике Конго. В прошлом году эта шахта произвела около 400 тыс. тонн меди.
«История с Mingomba заключается в том, что оно похоже на Kakula как по размеру, так и по сорту», — сказал Голдман в интервью.
«Это будет одна из крупных подземных шахт высшего класса».
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Несмотря на то, что компания планирует получить первую продукцию в начале следующего десятилетия, ей все еще нужно опубликовать обновленную оценку ресурсов и завершить технико-экономические обоснования, которые помогут принять решение о строительстве объекта, который, по оценкам Goldman, может стоить 2 миллиарда долларов.
KoBold использует свою технологию ИИ для обработки данных бурения и оптимизации разведки меди и кобальта на Мингомбе.

Инструменты для заработка с помощью ИИ

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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