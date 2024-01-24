В ближайшие недели в ЕС появится управление, которое будет следить за использованием ИИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ближайшие недели в ЕС появится управление, которое будет следить за использованием ИИ

Технологии&Авто
7
В ближайшие недели в ЕС появится управление, которое будет следить за использованием ИИ
В ближайшие недели в ЕС появится управление, которое будет следить за использованием ИИ
Европейская комиссия намерена принять решение о создании Европейского управления по искусственному интеллекту.
Об этом свидетельствует проект оказавшегося в распоряжении Euractiv документа, пишет «Европейская правда».
Управление по искусственному интеллекту будет играть ключевую роль в правоприменении закона об искусственном интеллекте.
Читайте также
Этот знаковый закон ЕС о регулировании искусственного интеллекта должен быть официально принят в ближайшие недели на основе политического соглашения, заключенного в декабре.
Идея создания Управления по искусственному интеллекту для централизованного обеспечения соблюдения правил в сфере ИИ принадлежит Европейскому парламенту.
В ходе переговоров между евроинституциями размер управления был уменьшен, а само ведомство было интегрировано в Еврокомиссию.
Читайте также
Управление по искусственному интеллекту будет играть прежде всего вспомогательную роль в обеспечении соблюдения правил систем искусственного интеллекта, поскольку основная часть полномочий будет возложена на национальные органы власти.
Однако на управление возложена задача контролировать модели и системы ИИ общего назначения — самые мощные виды искусственного интеллекта на сегодняшний день.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.