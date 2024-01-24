В ближайшие недели в ЕС появится управление, которое будет следить за использованием ИИ — Finance.ua

В ближайшие недели в ЕС появится управление, которое будет следить за использованием ИИ
Европейская комиссия намерена принять решение о создании Европейского управления по искусственному интеллекту.
Об этом свидетельствует проект оказавшегося в распоряжении Euractiv документа, пишет «Европейская правда».
Управление по искусственному интеллекту будет играть ключевую роль в правоприменении закона об искусственном интеллекте.
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Этот знаковый закон ЕС о регулировании искусственного интеллекта должен быть официально принят в ближайшие недели на основе политического соглашения, заключенного в декабре.
Идея создания Управления по искусственному интеллекту для централизованного обеспечения соблюдения правил в сфере ИИ принадлежит Европейскому парламенту.
В ходе переговоров между евроинституциями размер управления был уменьшен, а само ведомство было интегрировано в Еврокомиссию.
Управление по искусственному интеллекту будет играть прежде всего вспомогательную роль в обеспечении соблюдения правил систем искусственного интеллекта, поскольку основная часть полномочий будет возложена на национальные органы власти.
Однако на управление возложена задача контролировать модели и системы ИИ общего назначения — самые мощные виды искусственного интеллекта на сегодняшний день.
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