США подали в суд на Adobe — Finance.ua

США подали в суд на Adobe 19.06.2024, 02:34 — Фондовый рынок

США подали в суд на Adobe

Правительство США подало иск против Adobe и двух ее руководителей за якобы обман потребителей, скрывая собрание за досрочное расторжение контракта и создавая препятствия для отмены подписок на продукты компании.

Иск, поданный Министерством юстиции в понедельник, обвиняет Adobe в навязывании потребителям годового плана с ежемесячной оплатой без надлежащего раскрытия информации о возможном собрании за досрочное расторжение. В документе говорится, что это собрание было скрыто в мелком шрифте или потребовало от потребителей навести курсор на маленькие иконки для их обнаружения.

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«Американцы устали от того, что компании скрывают важную информацию при подписке на услуги, а затем создают преграды, когда они пытаются отменить подписку, — отметил директор Бюро защиты потребителей FTC Сэмюэль Левин. — FTC будет продолжать работать над защитой американцев от таких незаконных практик.»

Главный юрисконсульт и главный офицер доверия Adobe Дана Рао заявил, что компания готова бороться с FTC в суде. В заявлении на вебсайте компании он отметил:

«Подписные услуги удобны, гибки и экономически выгодны, позволяя пользователям выбирать план, который лучше всего соответствует их потребностям, срокам и бюджету. Наша приоритетность всегда обеспечивать положительный опыт для наших клиентов. Мы прозрачны с условиями наших подписных соглашений и простой процесс отмены. Мы опровергнем претензии FTC в суде.»

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FTC заявила, что приняла решение действовать против Adobe после получения жалоб от потребителей со всей страны, не знавших о собрании за досрочное расторжение. Ведомство также отметило, что Adobe продолжала такую ​​практику, несмотря на знание путаницы среди потребителей. Потребители, обращавшиеся в службу поддержки Adobe для отмены подписки, сталкивались с другими помехами, такими как разорванные звонки и чаты, а также многократные перенаправления к разным представителям.

Это действие FTC следует за волной возмущения пользователей из-за новых условий обслуживания Adobe. Пользователи выразили обеспокоенность тем, что нечеткий язык Adobe позволяет компании свободно использовать их работы для обучения генеративным моделям искусственного интеллекта. В ответ на критику Adobe объявила об обновлении условий обслуживания, чтобы предоставить больше деталей по таким вопросам, как искусственный интеллект и права на контент.

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