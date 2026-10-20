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Украинский M&A-рынок демонстрирует рост стоимости и количества сделок — детали

Фондовый рынок
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Украинский M&A-рынок демонстрирует рост стоимости и количества сделок — детали
Украинский M&A-рынок демонстрирует рост стоимости и количества сделок — детали
По итогам девяти месяцев 2026 года количество сделок на украинском M&A-рынке умеренно возросло, тогда как совокупная стоимость сделок продемонстрировала более существенный рост.
Общая раскрытая стоимость сделок составила 2 139 млн долл. США, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2025 года (1103 млн долл. США). Без учета крупнейшего соглашения отчетного периода совокупная раскрытая стоимость сделок за 9 месяцев 2026 года увеличилась и составила около 1 280 млн долл. США.
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Самым крупной анонсированной сделкой стало запланированное приобретение международной промышленной группой TCC Group Holdings 100% корпоративных прав украинской группы компаний «Ивано-Франковскцемент».
Ориентировочная стоимость предприятия по этому соглашению может составить 750 млн евро (примерно 860 млн долл. США).
Кроме этой сделки, в отчетном периоде было объявлено еще пять сделок стоимостью около или более 100 млн. дол. США:
  1. Приобретение агропромышленным холдингом МХП части в греческом производителе и дистрибьюторе мясной продукции Th. Nitsiakos AVEE за 290 млн долл. США.
  2. Приобретение американско-украинской компанией в сфере оборонных технологий и ИИ Swarmer украинской компании Ratel Robotics. Примерная стоимость сделки составляла 224 млн дол. США.
  3. Раунд финансирования Series D для основанной украинцами онлайн-платформы изучения языков Preply на сумму 150 млн долл. США.
  4. Приобретение компанией Kapenata Limited, входящей в группу Enselco Group Андрея Веревского, группы компаний Agro-Region на сумму свыше 100 млн долл. США.
  5. Покупка польской страховой компанией PZU SA крупнейшего украинского страховщика жизни MetLife Украина за ориентировочно 100 млн долл. США.
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Доля сделок с участием украинских инвесторов уменьшилась

Сделки с участием украинских инвесторов продолжали формировать наибольшую долю украинского M&A-рынка. За девять месяцев 2026 года было объявлено 30 таких сделок. В то же время, их доля в общей рыночной активности сократилась с 70% в 2025 году до 59%, что свидетельствует об оживлении иностранного инвестиционного интереса.
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Активнее всего соглашения с участием украинских инвесторов заключались в агросекторе, недвижимости и строительстве, технологическом секторе, энергетике и сфере потребительских товаров.
Кроме соглашений Swarmer — Ratel Robotics и Enselco Group — Agro-Region, к самым большим транзакциям относились:
  • приобретение телекоммуникационной компанией Киевстар шести солнечных электростанций во Львовской области за 80,8 млн долл. США;
  • приобретение Андреем Веревским 21,44% акций горнодобывающей компании Ferrexpo примерно за 50 млн долл. США.
Иностранные инвестиции продемонстрировали существенный рост по сравнению с прошлым годом. Количество сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами увеличилось с 8 сделок в 2025 году до 13 в 2026 году.
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Раскрытая стоимость таких сделок выросла с 41 млн долл. США до 1275 млн долл. США. Даже без учета соглашения между TCC Group Holdings и украинской группой компаний Ивано-Франковскцемент совокупная стоимость таких транзакций составила около 415 млн долл. США, что примерно в десять раз превышает показатель аналогичного периода 2025 года.
Ранее мы писали, что иностранные инвестиции продемонстрировали существенный рост по сравнению с прошлым годом. Количество сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами увеличилось с 8 сделок в 2025 году до 13 в 2026 году.
Раскрытая стоимость таких сделок выросла с 41 млн долл. США до 1275 млн долл. США. Даже без учета соглашения между TCC Group Holdings и украинской группой компаний Ивано-Франковскцемент совокупная стоимость таких транзакций составила около 415 млн долл. США, что примерно в десять раз превышает показатель аналогичного периода 2025 года.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
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