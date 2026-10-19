Как анализировать фондовый рынок с помощью инструментов AI: воркшоп от Академии Минфин

Академия Минфин проведет практический онлайн-воркшоп «AI и инвестиции 2.0», посвященный использованию искусственного интеллекта для анализа акций, ETF и проверки инвестиционных гипотез. Участники узнают, как использовать AI для оценки компаний и выявления рисков. Рассказываем подробнее, для кого этот воркшоп и как в нем участвовать.

Искусственный интеллект помогает инвесторам быстрее анализировать финансовую отчетность, сравнивать компании и проверять инвестиционные идеи. В то же время, его ответы нужно проверять. Как этому научиться и какую практическую пользу могут иметь AI-инструменты в работе с фондовым рынком — узнайте на практическом воркшопе от Академии Минфин.

Какие знания и навыки вы получите

Программа воркшопа охватывает несколько направлений работы с AI для анализа фондового рынка. В частности, будем учиться:

искать инвестиционные идеи — исследовать рыночные секторы, находить компании и ETF и сравнивать доступные варианты.

оценивать бизнес-модель компании, ее выручку, прибыль, маржинальность, долговую нагрузку и конкурентов.

проверять инвестиционные гипотезы — находить аргументы против собственной идеи, выявлять слабые места и оценивать риски.

строить сценарии — рассматривать оптимистический (Bull), базовый (Base) и пессимистический (Bear) варианты развития событий.

исследовать ETF — анализировать состав фондов, концентрацию активов, наибольшие позиции и дублирование инвестиций между разными фондами.

Отдельное внимание спикер уделит работе с промптами, проверке источников и критической оценке ответов нейросетей.

Кто спикер

Воркшоп проведет МИХАИЛ ПАЦАН — предприниматель, инвестор, инноватор, эксперт по бизнес-анализу, искусственному интеллекту и Web3 с 23-летним опытом в сфере технологий и инвестиций. Основатель и руководитель Web3-университета инновационного образования Learn to Earn Global и ИТ-компании AISync Global, внедряющей интеллектуальные системы на базе агентского ИИ в государственном и корпоративном секторе.

Для кого этот воркшоп

Информация будет полезна для:

опытных инвесторов, желающих быстрее анализировать и систематизировать данные, прорабатывать большой объем информации;

инвесторов в ETF, регулярно анализирующих состав фондов, концентрацию и дублирование активов;

начинающих — чтобы понять, как AI может помогать работать с инвестиционной информацией, какие ошибки он может допускать и как проверять и развивать свои идеи.

Как принять участие

Событие состоится 29 октября и продлится около двух часов — начало в 19:00 по Киеву. В конце будет Q&A-блок, где вы сможете задать спикеру вопрос и получить практические советы.