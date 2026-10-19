Как анализировать фондовый рынок с помощью инструментов AI: воркшоп от Академии Минфин
Какие знания и навыки вы получите
- искать инвестиционные идеи — исследовать рыночные секторы, находить компании и ETF и сравнивать доступные варианты.
- оценивать бизнес-модель компании, ее выручку, прибыль, маржинальность, долговую нагрузку и конкурентов.
- проверять инвестиционные гипотезы — находить аргументы против собственной идеи, выявлять слабые места и оценивать риски.
- строить сценарии — рассматривать оптимистический (Bull), базовый (Base) и пессимистический (Bear) варианты развития событий.
- исследовать ETF — анализировать состав фондов, концентрацию активов, наибольшие позиции и дублирование инвестиций между разными фондами.
Кто спикер
Для кого этот воркшоп
- опытных инвесторов, желающих быстрее анализировать и систематизировать данные, прорабатывать большой объем информации;
- инвесторов в ETF, регулярно анализирующих состав фондов, концентрацию и дублирование активов;
- начинающих — чтобы понять, как AI может помогать работать с инвестиционной информацией, какие ошибки он может допускать и как проверять и развивать свои идеи.
Как принять участие
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