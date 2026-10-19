Кабмин создал комиссию для подготовки к продаже акций двух госбанков

Кабинет Министров создал комиссию по продаже государственных пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка. К ее работе могут приобщаться представители международных финансовых организаций и институтов ЕС.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
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Задача комиссии
«Задача — создать надлежащие условия для прозрачных и конкурентных продаж государственных пакетов акций обоих банков», — отметил Корецкий.
Комиссия будет определять порядок проведения конкурсов, принимать решения о допуске участников, согласовывать стартовую цену торгов с учетом рекомендаций советника, победителей и цену продаж и подавать соответствующие решения на утверждение правительства.
Министерство финансов уже избрало советников для обоих банков.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент Владимир Зеленский заявил о необходимости либерализации банковской сферы и отдельно выделил «Сенс Банк», подчеркнув, что банк должен быть приватизирован уже в этом году.
Также мы писали, что правительство планирует в 2027 году начать процедуру продажи государственных Сенс Банка и Укргазбанка. Это одна из экономических целей, предусмотренных проектом программы деятельности Кабинета Министров, содержащей 87 страниц и 409 задач.
В Национальном банке Украины объяснили, почему государство решило национализировать «Сенс Банк». Как заявил регулятор, главной причиной стали санкции против бывших владельцев банка, создавших риски для финансовой стабильности и вкладчиков.