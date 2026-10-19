0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин создал комиссию для подготовки к продаже акций двух госбанков

Фондовый рынок
70
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Минфин уже выбрал советников для обоих банков.
Минфин уже выбрал советников для обоих банков.
Кабинет Министров создал комиссию по продаже государственных пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка. К ее работе могут приобщаться представители международных финансовых организаций и институтов ЕС.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Задача комиссии

«Задача — создать надлежащие условия для прозрачных и конкурентных продаж государственных пакетов акций обоих банков», — отметил Корецкий.
Комиссия будет определять порядок проведения конкурсов, принимать решения о допуске участников, согласовывать стартовую цену торгов с учетом рекомендаций советника, победителей и цену продаж и подавать соответствующие решения на утверждение правительства.
Министерство финансов уже избрало советников для обоих банков.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент Владимир Зеленский заявил о необходимости либерализации банковской сферы и отдельно выделил «Сенс Банк», подчеркнув, что банк должен быть приватизирован уже в этом году.
Также мы писали, что правительство планирует в 2027 году начать процедуру продажи государственных Сенс Банка и Укргазбанка. Это одна из экономических целей, предусмотренных проектом программы деятельности Кабинета Министров, содержащей 87 страниц и 409 задач.
В Национальном банке Украины объяснили, почему государство решило национализировать «Сенс Банк». Как заявил регулятор, главной причиной стали санкции против бывших владельцев банка, создавших риски для финансовой стабильности и вкладчиков.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Сенс БанкУкргазбанкГосбанки
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems