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Ущерб «Новой почте» от российских атак достиг 3 млрд грн

Фондовый рынок
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Инновационный терминал Новой почты в Киеве, уничтоженный в июне 2026 года
Инновационный терминал Новой почты в Киеве, уничтоженный в июне 2026 года
Компания «Новая почта», входящая в группу Nova, оценивает ущерб от российских атак с начала полномасштабного вторжения примерно в 3 млрд грн, включая потери терминалов на оккупированных территориях.
Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк во время мероприятия «Бизнес и новые вызовы. Диалоги по NV», передает «Интерфакс-Украина».
«Потери мы оцениваем где-то в 3 миллиарда гривен во время всей войны. И это оценка потерь даже терминалов на оккупированных территориях», — сказал он, добавив, что компания пытается минимизировать потери.

«Новая почта» меняет логистику из-за российских обстрелов

«Новая почта» перестраивает логистику, уменьшает количество посылок в каждом терминале и ускоряет доставку отправлений клиентам.
«Потому что главная беда от прилетов — это пожар. И чтобы не было пожара, надо, чтобы там не было чему гореть», — пояснил он.
Поперешнюк добавил, что специалисты компании также ведут мониторинг воздушных тревог и общую ситуацию, чтобы оперативно реагировать на угрозы.
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«И потому, чем быстрее мы работаем, чем мы эффективнее, тем безопаснее для посылок», — подчеркнул соучредитель компании.
Летом этого года «Новая почта» оценивала объем инвестиций в восстановление поврежденного россией с начала полномасштабного вторжения имущества более чем в 1 млрд грн.
В конце августа генеральный директор компании Евгений Тафийчук сообщал, что «Новая почта» вводит децентрализованную модель фулфилмента, при которой грузы и почтовые отделения по Украине станут локальными складами.

Компания развивает международное направление

Компания активно развивает свои сервисы в Молдове, Чехии и Польше, а также развивается в других точках присутствия, в частности в США.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Rozetka отказалась возмещать ущерб продавцам после ракетного удара по складу в Броварах. В компании заявили, что не обязаны возмещать продавцам стоимость товаров, уничтоженных в результате российского ракетного удара. Rozetka объясняет свою позицию форс-мажорными обстоятельствами и условиями договоров с предпринимателями. Предложенную пострадавшим продавцам скидку 30% на услуги платформы называет добровольной поддержкой, а не компенсацией ущерба.
Также мы писали, что в Украине хотят создать фонд на $4 миллиарда для компенсаций пострадавшему бизнесу. Министерство экономики и окружающей среды Украины совместно с бизнесом разрабатывает решения, которые должны помочь предприятиям продолжать работу и быстрее восстанавливаться после российских атак.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Новая ПочтаБизнес
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