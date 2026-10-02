«Новая почта» сократила срок бесплатного хранения посылок в отделениях. Теперь он составляет пять дней вместо семи.

Такие изменения действуют с 1 октября, сообщает компания-перевозчик.

Это касается получения:

документов,

посылок,

грузов.

шин/дисков.

Без изменений остается срок бесплатного хранения паллет — он составляет три дня.

Причина

Как объяснили в «Новой почте», решение связано, в частности, с безопасностью. Из-за постоянных атак на гражданскую инфраструктуру компания считает, что чем меньше времени отправления находится в отделении, тем ниже риск его потери или повреждения.

В то же время, для большинства получателей это изменение не будет иметь практического значения. По статистике компании, 97% отправлений забирают в течение первых пяти дней.

В Новой почте призвали получателей забирать свои отправления вовремя.