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«Новая почта» сократила срок бесплатного хранения посылок

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Отделение Новой почты
Отделение Новой почты
«Новая почта» сократила срок бесплатного хранения посылок в отделениях. Теперь он составляет пять дней вместо семи.
Такие изменения действуют с 1 октября, сообщает компания-перевозчик.
Это касается получения:
  • документов,
  • посылок,
  • грузов.
  • шин/дисков.
Без изменений остается срок бесплатного хранения паллет — он составляет три дня.

Причина

Как объяснили в «Новой почте», решение связано, в частности, с безопасностью. Из-за постоянных атак на гражданскую инфраструктуру компания считает, что чем меньше времени отправления находится в отделении, тем ниже риск его потери или повреждения.
В то же время, для большинства получателей это изменение не будет иметь практического значения. По статистике компании, 97% отправлений забирают в течение первых пяти дней.
В Новой почте призвали получателей забирать свои отправления вовремя.
Ранее мы сообщали, что в приложении «Новой почты» теперь можно проверить, работает ли конкретное отделение во время воздушной тревоги. Компания ввела новый алгоритм безопасности для отделений, терминалов, депо и других логистических объектов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Новая Почта
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