Авто по 1 грн и миллиардные обороты: Гетманцев рассказал о теневом рынке подержанных автомобилей

Около 92% рынка подержанных автомобилей в Украине находится в тени, а его объем составляет около 20 млрд грн. За восемь месяцев 2026 года 2026 автомобилей официально зарегистрировали по цене 1 грн, еще 84 тысячи — дешевле, чем за 50 тыс. грн. Несмотря на проверки и поручения контролирующим и правоохранительным органам, ситуация на рынке за последний год практически не изменилась.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Какая часть авторынка находится в тени

По словам Гетманцева, по данным одного из маркетплейсов, среди 950 продавцов автомобилей с признаками теневой деятельности на 16 автомобильных сетей приходится 35% всех предложений по продаже авто в 2026 году.

В целом теневой рынок подержанных автомобилей, по экспертным оценкам, составляет около 20 млрд грн.

Отдельно Гетманцев обратил внимание на продажу автомобилей по искусственно заниженным ценам. По данным МВД, за январь-август 2026 года 2026 автомобилей продали за 1 грн, а еще 84 тысячи дешевле чем за 50 тыс. грн.

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Он призвал Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности проверять реальную стоимость таких автомобилей и полноту уплаты налогов.

«Возникает простой вопрос к Государственной налоговой службе и Бюро экономической безопасности: сколько еще автомобилей должны продать за 1 гривну, чтобы наконец проверить их реальную стоимость и полноту уплаты налогов?», — подчеркнул нардеп.

Сколько автомобилей продают через большие сети

«Продажей автомобилей занимаются все, кому не лень. Большие сети, тысячи объявлений, миллионные обороты. А официально — несколько десятков ФЛП, минимальные налоги и почти ни одного проданного автомобиля», — пишет Гетманцев.

Он привел примеры деятельности трех автомобильных сетей за первое полугодие 2026 года.

В Global Auto Logistic было 8784 объявления, из которых 1039 автомобилей обозначены как проданные. В то же время, по данным МВД, был продан 131 автомобиль. Сумма уплаченных налогов составила 731 тыс. грн.

В Boss Auto разместили 4485 объявлений, а 511 автомобилей обозначили как проданные. По данным МВД, продано было всего три. Уплаченная сумма налогов составила 1,06 млн грн.

У Pan American было 2 880 объявлений, 139 автомобилей обозначили как проданные. В то же время, по данным МВД, продаж не зафиксировали. Сумма уплаченных налогов составила 31,7 тыс. грн.

По словам Гетманцева, эти три сети оказались в поле зрения временной следственной комиссии.