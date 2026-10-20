0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Владелец «Киевстара» покупает мобильного оператора в Узбекистане — детали

Фондовый рынок
219
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Владелец «Киевстара» покупает мобильного оператора в Узбекистане — детали
Владелец «Киевстара» покупает мобильного оператора в Узбекистане — детали
Международная телекоммуникационная группа Veon договорилась о приобретении 100% узбекского мобильного оператора Perfectum за $207 млн с учетом долга.
Об этом говорится в пресс-релизе группы, пишет Forbes.

Подробности

Продавцом выступает Rubicon Wireless, работающая под брендом Perfectum. Общая стоимость сделки составляет около $207 млн, из которых $93 млн приходится на непогашенный долг оператора.
Активы Perfectum включают в себя 115 МГц радиочастотного спектра в диапазонах 850 МГц и 3800 МГц, сетевое оборудование и инфраструктуру. В частности, компания имеет сеть 5G Standalone, построенную на оборудовании Nokia.
Читайте также
После завершения сделки Beeline Uzbekistan, входящий в группу Veon, увеличит свои спектральные ресурсы примерно на 50%. Это позволит расширить покрытие и пропускную способность сети, развивать 5G и беспроводной широкополосный интернет для домохозяйств и бизнеса.
В Veon ожидают, что интеграция активов Perfectum с сетью Beeline Uzbekistan поможет более эффективно инвестировать в инфраструктуру и сократить капитальные и операционные расходы.
Приобретение будет финансироваться из имеющихся денежных средств Veon. Компания уже получила необходимые разрешения регуляторов, а завершить сделку планируется к концу октября 2026 года.
Читайте также
Узбекистан с населением почти 40 млн человек является одним из ключевых рынков роста для Veon. Группа предоставляет телекоммуникационные и цифровые услуги в пяти странах, обслуживая более 150 млн абонентов связи и более 228 млн пользователей цифровых сервисов.
Beeline Uzbekistan работает на местном рынке с сентября 2006 года. Приобретение Perfectum должно усилить позиции группы в Узбекистане и способствовать развитию мобильного и фиксированного беспроводного Интернета.
  • Veon — телекоммуникационная группа с материнской компанией в Нидерландах. Она работает в Пакистане, Украине, Казахстане, Бангладеш и Узбекистане. Крупнейший актив группы в Украине — Киевстар.
  • За второй квартал 2025 года выручка Veon составила $1,09 млрд, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. EBITDA выросла на 13,2%, до $520 млн, а цифровая выручка — на 56,6%, до $180 млн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems