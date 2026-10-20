Продавцом выступает Rubicon Wireless, работающая под брендом Perfectum. Общая стоимость сделки составляет около $207 млн, из которых $93 млн приходится на непогашенный долг оператора.
Активы Perfectum включают в себя 115 МГц радиочастотного спектра в диапазонах 850 МГц и 3800 МГц, сетевое оборудование и инфраструктуру. В частности, компания имеет сеть 5G Standalone, построенную на оборудовании Nokia.
После завершения сделки Beeline Uzbekistan, входящий в группу Veon, увеличит свои спектральные ресурсы примерно на 50%. Это позволит расширить покрытие и пропускную способность сети, развивать 5G и беспроводной широкополосный интернет для домохозяйств и бизнеса.
В Veon ожидают, что интеграция активов Perfectum с сетью Beeline Uzbekistan поможет более эффективно инвестировать в инфраструктуру и сократить капитальные и операционные расходы.
Приобретение будет финансироваться из имеющихся денежных средств Veon. Компания уже получила необходимые разрешения регуляторов, а завершить сделку планируется к концу октября 2026 года.
Узбекистан с населением почти 40 млн человек является одним из ключевых рынков роста для Veon. Группа предоставляет телекоммуникационные и цифровые услуги в пяти странах, обслуживая более 150 млн абонентов связи и более 228 млн пользователей цифровых сервисов.
Beeline Uzbekistan работает на местном рынке с сентября 2006 года. Приобретение Perfectum должно усилить позиции группы в Узбекистане и способствовать развитию мобильного и фиксированного беспроводного Интернета.
Veon — телекоммуникационная группа с материнской компанией в Нидерландах. Она работает в Пакистане, Украине, Казахстане, Бангладеш и Узбекистане. Крупнейший актив группы в Украине — Киевстар.
За второй квартал 2025 года выручка Veon составила $1,09 млрд, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. EBITDA выросла на 13,2%, до $520 млн, а цифровая выручка — на 56,6%, до $180 млн.