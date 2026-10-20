Нацбанк вынес письменное предупреждение NovaPay из-за нарушения внутреннего контроля

Национальный банк Украины вынес письменное предупреждение ООО «НоваПей» из-за нарушения требований законодательства, которое регулирует деятельность на платежном рынке.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Какие нарушения обнаружили

Нарушения касаются ненадлежащего выполнения обязанности организации и обеспечения надлежащего функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками с учетом требований нормативно-правовых актов Национального банка.

В частности, речь идет о ненадлежащем обеспечении контроля за соблюдением учреждением пруденциальных нормативов и достоверностью информации, подаваемой в Национальный банк.

Решение НБУ

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры Национального банка Украины принял соответствующее решение 16 октября 2026 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью ООО «НоваПей».

По результатам надзорных действий Национальный банк установил нарушение требований:

Закон Украины «О платежных услугах»;

Положение о требованиях к системе управления поставщика финансовых платежных услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 10 октября 2024 г. № 123 (с изменениями).

ООО «НоваПей» обязано в течение не более 30 календарных дней с даты получения решения Комитета принять меры для устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшей деятельности.

Ответ NovaPay

«NovaPay примет необходимые меры для устранения замечаний регулятора в установленный срок. Мы работаем над совершенствованием внутреннего контроля и управления рисками, в частности касательно соблюдения пруденциальных нормативов и достоверности информации, подаваемой в НБУ. Для NovaPay важно обеспечивать должный уровень контроля за всеми процессами и соблюдать требования законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке», — отметили в компании.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Национальный банк уточнил правила взаимодействия небанковских учреждений со специально уполномоченным органом в сфере финансового мониторинга. Регулятор также обновил отдельные процедуры финансового мониторинга в банках и небанковских учреждениях, в частности, по ведению реестров сообщений и дистанционной верификации клиентов.