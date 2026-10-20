Облигации снова становятся «тихой гаванью» на фоне распродажи акций ИИ

Американские государственные облигации снова начинают выполнять роль защитного актива на фоне распродажи технологических акций. На прошлой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно на 17 базисных пунктов, тогда как индекс Nasdaq 100 потерял 5,5% из-за опасений перспектив компаний в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Bloomberg

Почему облигации США снова привлекают инвесторов

Снижение доходности американских гособлигаций произошло после нескольких месяцев, когда они почти не выполняли традиционную функцию защитного актива при падении фондового рынка.

Высокая инфляция, устойчивость экономики и значительные объемы заимствований правительства и компаний, в частности для финансирования развития искусственного интеллекта, способствовали росту доходности 10-летних облигаций США за последние семь месяцев. Она достигла наивысшего уровня более чем за два десятилетия.

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Однако последние колебания на фондовом рынке изменили ситуацию. Инвесторы активно ставили на дальнейшее падение цен на облигации, потому теперь могут быть вынуждены закрывать короткие позиции и выкупать эти бумаги. Это способно усилить их рост даже при устойчивой инфляции.

«Слухи о смерти американских казначейских облигаций значительно преувеличены», — отметил Джеймс Эти, портфельный руководитель Marlborough Investment Management.

В то же время говорить о завершении бума искусственного интеллекта пока рано. Однако замедление роста доходов компании Anthropic и падении стоимости долговых бумаг провайдера облачных вычислений CoreWeave вызывают сомнения в устойчивости ралли, которое поддерживало фондовый рынок и в то же время способствовало росту доходности облигаций.

Масштабные инвестиции в ИИ стимулировали экономическую активность, а высокий спрос на компьютерные чипы усиливал инфляционное давление. Если инвестиционный бум начнет угасать, это может ослабить спрос и способствовать замедлению инфляции.

По мнению Афонса Боржеса, стратега по рынку облигаций Julius Baer, ​​спад, вызванный проблемами в секторе ИИ, может стать негативным шоком спроса. При таком сценарии казначейские облигации со средним сроком погашения могут вновь стать эффективным инструментом защиты инвестиционного портфеля.

Как проблемы сектора ИИ влияют на рынок гособлигаций

Развитие ИИ повлияло на рынок облигаций из-за роста инфляции и масштабных заимствований технологических компаний. По данным Bloomberg, в текущем году компании инвестиционного уровня разместили облигации на $1,7 трлн — на 29% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Если инвестиционный бум ИИ замедлится, это может поддержать американские гособлигации по нескольким причинам:

Меньше корпоративных заимствований. Компании будут привлекать меньше средств, снизив конкуренцию за капитал.

Компании будут привлекать меньше средств, снизив конкуренцию за капитал. Закрытие ставок на падение облигаций. Трейдеры, которые играли на снижение их стоимости, могут выкупать бумаги, дополнительно подталкивая цены вверх.

Трейдеры, которые играли на снижение их стоимости, могут выкупать бумаги, дополнительно подталкивая цены вверх. Спрос на защитные активы. Если распродажа акций ИИ усилится, инвесторы могут активнее вкладывать деньги в гособлигации.

В то же время инфляция и рост цен на нефть из-за войны с Ираном остаются рисками. На прошлой неделе после публикации выше ожиданий данных по инфляции трейдеры оценивали вероятность повышения ставки ФРС в октябре примерно в 50%. Однако на фоне падения фондового рынка эти ожидания ослабли.

Трейдеры до сих пор прогнозируют одно повышение ставки до конца года и еще в 2027 году. В понедельник доходность 10-летних гособлигаций США в ходе торгов в Азии снизилась на один базисный пункт — до 5,06%.