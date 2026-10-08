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Иностранные инвестиции в Украину просели, — Гетманцев

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Инвестиции
Инвестиции
За первое полугодие 2026 года Украина привлекла около $1,2 млрд прямых иностранных инвестиций. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В то же время, за незначительным снижением общей суммы скрывается заметное изменение структуры инвестиций: собственные вложения сократились, а операции с долгами почти удвоились.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Долговые операции почти удвоились

Из общего объема около $428,6 млн составила прибыль украинских компаний, оставшаяся в их распоряжении вместо выплат иностранным владельцам. Еще $230,6 млн пришлось на вложения в капитал предприятий, в частности, из-за приобретения или увеличения доли в компании.
Иностранные инвестиции в Украину просели, — Гетманцев
Почти половина всех инвестиций пришлась на операции с долгами — например, займы от иностранных собственников или других компаний той же группы.
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При этом прибыли, оставшейся в украинских компаниях, стало на треть меньше, чем за первое полугодие 2025 года. Остальные вложения в капитал сократились примерно на 30%. Объем долговых операций почти удвоился.
«Именно благодаря этому общая сумма инвестиций снизилась лишь незначительно», — отметил Гетманцев.

Что делать

По мнению нардепа, государству следует создавать условия, при которых инвесторы будут вкладывать больше собственных средств в развитие предприятий.
В частности, он предлагает совмещать собственные средства инвестора с государственными программами по кредитованию и страхованию от военных рисков. Также, по его словам, следует шире использовать частичные гарантии международных партнеров для проектов, которым не хватает залогового имущества.
«Инвестиции во время войны — вопросы доверия и управления рисками», — подчеркнул Гетманцев.
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииУкраина
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