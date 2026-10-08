За первое полугодие 2026 года Украина привлекла около $1,2 млрд прямых иностранных инвестиций. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время, за незначительным снижением общей суммы скрывается заметное изменение структуры инвестиций: собственные вложения сократились, а операции с долгами почти удвоились.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Долговые операции почти удвоились

Из общего объема около $428,6 млн составила прибыль украинских компаний, оставшаяся в их распоряжении вместо выплат иностранным владельцам. Еще $230,6 млн пришлось на вложения в капитал предприятий, в частности, из-за приобретения или увеличения доли в компании.

Почти половина всех инвестиций пришлась на операции с долгами — например, займы от иностранных собственников или других компаний той же группы.

При этом прибыли, оставшейся в украинских компаниях, стало на треть меньше, чем за первое полугодие 2025 года. Остальные вложения в капитал сократились примерно на 30%. Объем долговых операций почти удвоился.

«Именно благодаря этому общая сумма инвестиций снизилась лишь незначительно», — отметил Гетманцев.

Что делать

По мнению нардепа, государству следует создавать условия, при которых инвесторы будут вкладывать больше собственных средств в развитие предприятий.

В частности, он предлагает совмещать собственные средства инвестора с государственными программами по кредитованию и страхованию от военных рисков. Также, по его словам, следует шире использовать частичные гарантии международных партнеров для проектов, которым не хватает залогового имущества.