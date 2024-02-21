Adobe представила помощника на основе ИИ — AI Assistant Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

Adobe представила помощника на основе ИИ — AI Assistant

Компания Adobe представила помощника AI Assistant, который работает на базе искусственного интеллекта и умеет анализировать PDF-файлы.

Об этом сообщается на сайте Adobe.

Как сказано в сообщении, AI Assistant быстро генерирует итоги и идеи из длинных текстовых документов, отвечает на вопросы пользователей и форматирует проанализированную информацию для использования в электронных письмах, отчетах и ​​презентациях.

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Новый помощник работает на базе моделей искусственного интеллекта и машинного обучения, основанных на технологии Acrobat Liquid Mode, которая поддерживает считывание PDF-файлов на мобильных устройствах.

AI Assistant будет добавлен в программы Reader и Acrobat.

Пользователи Acrobat Individual, Pro и Teams, а также пробной версии Acrobat Pro могут использовать англоязычную бета-версию нового помощника компании уже с 20 февраля.

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Другие функции AI Assistant появятся у Reader в ближайшие дни и недели, а другие языки добавят в помощник впоследствии.

Компания отмечает, что в будущем с помощью AI Assistant пользователи смогут получать самую важную информацию из документов разных форматов и разных источников, создавать, редактировать и форматировать документы с помощью ИИ, а также получать рецензии на созданные документы для улучшения их качества.

Економічна Правда По материалам:

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