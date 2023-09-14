Adobe развертывает ИИ-функции и планирует повышение цен на свои продукты — Finance.ua

Adobe развертывает ИИ-функции и планирует повышение цен на свои продукты Сегодня 22:38 — Технологии&Авто

Adobe развертывает ИИ-функции и планирует повышение цен на свои продукты

После месяцев тестирования Adobe открыла доступ к ряду функций генеративного искусственного интеллекта в своем программном обеспечении, планируя повысить цены, но также платить участникам, чья работа помогает сделать эти функции возможными.

Об этом пишет Reuters.

Adobe разрабатывает Photoshop и другие инструменты для редактирования, которые составляют основу ее бизнеса по продаже программного обеспечения по подписке Creative Cloud. В течение последних шести месяцев компания постоянно добавляет новые функции искусственного интеллекта в эти программы, например возможность генерировать изображения из текста.

Читайте также Alibaba запустила свою модель искусственного интеллекта для свободного использования

Adobe сообщила, что цены на многие ее продукты по подписке вырастут на 2−5 долларов в месяц, начиная с ноября.

Клиенты Adobe получат определенное количество «кредитов» для использования генеративных функций ИИ. После того, как эти кредиты будут использованы, пользователи могут заплатить за большее количество или продолжить использование функций, но с меньшей скоростью.

Adobe также заявила, что будет платить участникам своих баз данных стоковые изображения, которые используются для обучения своих систем ИИ.

Читайте также Apple инвестирует миллионы долларов в день в искусственный интеллект

В этом году Adobe выплатит разовый бонус «контрибьютора» художникам на основе того, сколько изображений они внесли в базу данных Adobe и сколько раз их изображения были лицензированы традиционными способами в период с 3 июня 2022 года по 3 июня 2023 года.

После этого Adobe начнет выплачивать бонус каждый год за обучение с использованием ее систем искусственного интеллекта.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.