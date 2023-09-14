Adobe развертывает ИИ-функции и планирует повышение цен на свои продукты — Finance.ua

Adobe развертывает ИИ-функции и планирует повышение цен на свои продукты
После месяцев тестирования Adobe открыла доступ к ряду функций генеративного искусственного интеллекта в своем программном обеспечении, планируя повысить цены, но также платить участникам, чья работа помогает сделать эти функции возможными.
Об этом пишет Reuters.
Adobe разрабатывает Photoshop и другие инструменты для редактирования, которые составляют основу ее бизнеса по продаже программного обеспечения по подписке Creative Cloud. В течение последних шести месяцев компания постоянно добавляет новые функции искусственного интеллекта в эти программы, например возможность генерировать изображения из текста.
Adobe сообщила, что цены на многие ее продукты по подписке вырастут на 2−5 долларов в месяц, начиная с ноября.
Клиенты Adobe получат определенное количество «кредитов» для использования генеративных функций ИИ. После того, как эти кредиты будут использованы, пользователи могут заплатить за большее количество или продолжить использование функций, но с меньшей скоростью.
Adobe также заявила, что будет платить участникам своих баз данных стоковые изображения, которые используются для обучения своих систем ИИ.
В этом году Adobe выплатит разовый бонус «контрибьютора» художникам на основе того, сколько изображений они внесли в базу данных Adobe и сколько раз их изображения были лицензированы традиционными способами в период с 3 июня 2022 года по 3 июня 2023 года.
После этого Adobe начнет выплачивать бонус каждый год за обучение с использованием ее систем искусственного интеллекта.
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