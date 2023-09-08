Apple инвестирует миллионы долларов в день в искусственный интеллект — Finance.ua

Apple инвестирует миллионы долларов в день в искусственный интеллект Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Apple инвестирует миллионы долларов в день в искусственный интеллект

Apple тратит миллионы долларов в день на обучение искусственного интеллекта. Компания работает над разными моделями ИИ в нескольких командах.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на отчет The Information.

Подразделение Apple, работающее над разговорным ИИ, называется Foundational Models. Его команда состоит из около 16 человек, среди которых несколько бывших инженеров Google.

В компании есть также подразделение Visual Intelligence, разрабатывающее модель генерации изображений. Еще одна группа занимается мультимодальным ИИ, который сможет распознавать и создавать текст, изображение или видео.

Эти модели могут служить разным целям. К примеру, в компании разрабатывают чат-бот, который будет взаимодействовать с клиентами, пользующимися гарантией AppleCare. Еще один бот должен облегчить автоматизацию многошаговых задач с помощью персонального помощника Siri.

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В то же время самая современная модель Apple известна внутри компании как Ajax GPT. Она была обучена более чем на 200 млрд параметрах и считается более мощной, чем GPT-3.5 от OpenAI, лежащая в основе начальной версии ChatGPT.

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