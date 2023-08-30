Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15 — Finance.ua

Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15 Сегодня 22:38 — Технологии&Авто

Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15

Компания Apple объявила, что 12 сентября проведет пресс-мероприятие в своей штаб-квартире в Купертино (штат Калифорния, США), где, как ожидается, презентует новые iPhone.

Об этом пишет CNBC

Apple начала посылать журналистам приглашение на презентацию новых устройств 12 сентября 2023 года. Событие будет транслироваться на сайте Apple с 20:00 по киевскому времени.

«Ожидается, что новые модели iPhone, которые, вероятно, будут называться iPhone 15, будут использовать зарядный порт USB-C после того, как в октябре ЕС принял исторический закон, требующий от всех мобильных телефонов, планшетов и камер, продаваемых в ЕС, использовать USB-C для проводной зарядки с конечным сроком введения в действие 28 декабря 2024 года», — пишет издание.

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Компания также может анонсировать новые модели Apple Watch на мероприятии, включая обновленную версию высококлассного Apple Watch Ultra.

На сентябрьском мероприятии Apple также обычно выпускает новую версию iOS для iPhone. В этом году программное обеспечение iOS 17, в частности, подразумевает более визуальный идентификатор абонента и лучшую автокоррекцию.

Економічна Правда По материалам:

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