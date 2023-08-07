Прибыль Apple растет, несмотря на снижение выручки и спроса на продукты — Finance.ua

Прибыль Apple растет, несмотря на снижение выручки и спроса на продукты 07.08.2023, 02:19 — Фондовый рынок

Прибыль Apple растет, несмотря на снижение выручки и спроса на продукты

В последнем квартале Apple показала устойчивые финпоказатели, поскольку количество платных подписчиков на ее набор цифровых услуг превысило 1 млрд пользователей во всем мире, что помогло увеличить прибыль по сравнению с прошлым годом, даже несмотря на снижение общей выручки на 1% - до $81,8 млрд.

Об этом пишет Financial Times.

Компания заявила, что выручка упала до $81,8 млрд, что стало третьим падением подряд в годовом исчислении, но несколько выше прогнозов в $81,7 млрд, согласно Refinitiv.

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Чистая прибыль выросла на 2,3% - до $19,9 млрд, что значительно опередило прогнозы Уолл-стрит, согласно которым она должна упасть на 3,6% - до $18,7 млрд. Прибыль на акцию также подскочила на 5% - до $1,26, опередив прогнозы на уровне $1,2.

Акции Apple, которые выросли в этом году более чем на 50% и превысили $3 трлн, упали на 2,2% после торгов. Некоторые аналитики указали на падение продаж как причину.

Продажи iPhone, Mac и iPad были ниже, чем год назад. В частности, продажи iPad упали на 20%. Продажи iPhone, на которые приходится 48% выручки, упали на 2,4%. Продажи устройств, таких как AirPods и Apple Watch, выросли на 2,5%.

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Выручка подразделения услуг Apple, полученная от продаж в App Store и цифровых предложений, в том числе iCloud и Apple Music, выросла на 8% по сравнению с прошлым годом и достигла рекордного уровня в $21,2 млрд, а количество подписчиков выросло на 150 млн.

По данным Bloomberg, Apple столкнулась с самым продолжительным замедлением продаж за последние десятилетия из-за падения спроса на iPhone.

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