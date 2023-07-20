Apple тестирует чат-бота с искусственным интеллектом типа ChatGPT — Finance.ua
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Apple тестирует чат-бота с искусственным интеллектом типа ChatGPT

Технологии&Авто
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Apple тестирует чат-бота с искусственным интеллектом типа ChatGPT
Apple тестирует чат-бота с искусственным интеллектом типа ChatGPT
Apple разрабатывает инструменты искусственного интеллекта, чтобы бросить вызов OpenAI, Google и другим, технологический гигант создал чат-бот, который некоторые инженеры называют «Apple GPT».
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Apple разработала собственный фреймворк под кодовым названием Ajax для создания больших речевых моделей — систем на основе искусственного интеллекта, которые используются в таких продуктах, как ChatGPT от Open AI и Bard от Google.
По данным Bloomberg, Ajax работает на Google Cloud и был создан с помощью Google JAX, фреймворка машинного обучения поискового гиганта. Apple использует Ajax для создания больших речевых моделей и служит основой для внутреннего инструмента в стиле ChatGPT.
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Внутреннее внедрение чат-бота было приостановлено на время из-за проблем с безопасностью генеративного ИИ, но впоследствии он стал доступен для большего количества сотрудников Apple. Хотя все больше сотрудников получают доступ к чат-боту, он требует специального разрешения для доступа. Bloomberg сообщает, что любая информация, полученная от чат-бота, не может использоваться для разработки функций, предназначенных для клиентов.
Сотрудники Apple используют чат-бота для помощи в создании прототипов продуктов. Чат-бот может использоваться для обобщения текста и ответов на вопросы на основе данных, с которыми он был обучен.
Чат-бот компании похож на Bard, ChatGPT и Bing AI, поскольку он не имеет никаких дополнительных функций, которые отличали бы его от тех, что сейчас доступны на рынке.
По материалам:
Mind
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