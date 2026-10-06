Toyota увеличивает продажи электромобилей, несмотря на рыночные трудности

Новые электромобили Toyota, в частности модель Toyota bZ, демонстрируют стабильный рост продаж в третьем квартале 2026 года, несмотря на всеобщее снижение спроса на электрокары на рынке.

По данным Autogeek, Toyota Motor North America и Lexus реализовали в США 633 233 автомобиля, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Популярность Toyota bZ и других моделей

Лидером среди электромобилей Toyota стала модель bZ, которая после обновления быстро завоевала популярность в США. В первой половине 2026 года она заняла четвертое место по продажам среди электромобилей, уступив только Hyundai IONIQ 5, Tesla Model 3 и Tesla Model Y. В третьем квартале Toyota продала еще 2381 единицу bZ, что доказывает общий объем продаж почти до 25 000 единиц.

Кроме модели bZ, Toyota предлагает в США электрические кроссоверы C-HR и Woodland, а также Lexus RZ и новый ES EV. За период до конца сентября Toyota реализовала 7215 единиц C-HR и 2600 единиц bZ Woodland. Lexus RZ и ES также демонстрируют значительные продажи — 10 214 и 10 333 ед. соответственно.