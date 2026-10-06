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Google ограничивает доступ к моделям Gemini для бесплатных и Plus-пользователей

Технологии&Авто
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Возможность бесплатно работать с моделями 3.6 Flash и 3.1 Pro в дальнейшем будет отсутствовать
Возможность бесплатно работать с моделями 3.6 Flash и 3.1 Pro в дальнейшем будет отсутствовать
Google меняет правила доступа к моделям в приложении Gemini. Согласно обновленному документу поддержки, пользователи бесплатной версии чата с 9 октября будут иметь доступ только к модели Gemini 3.5 Flash-Lite. Это означает, что возможность бесплатно работать с моделями 3.6 Flash и 3.1 Pro в дальнейшем будет отсутствовать.
Об этом пишет 9to5google.
Для подписчиков AI Plus, которые платят $4,99 в месяц, останутся доступны модели Flash-Lite и Flash, тогда как Pro-версия будет отключена. Компания сообщила, что эти пользователи получат электронные письма с разъяснением деталей и сроков внедрения изменений.

Какие возможности получат подписчики AI Pro

Полный доступ ко всем моделям сохраняется только для пользователей планов AI Pro и AI Ultra. К тому же подписчики AI Pro ($19,99 в месяц) получат новую функцию Deep Think, которая раньше была доступна только на тарифах $99,99 и $199,99. Эта опция обеспечивает «максимальное параллельное мышление» для сложных задач.
Google ограничивает доступ к моделям Gemini для бесплатных и Plus-пользователей

У Gemini появятся новые уровни «усилий»

Кроме этого, в октябре приложение Gemini получит новые уровни «усилий» — низкое среднее и высокое. Они позволят пользователям выбирать интенсивность работы модели в зависимости от сложности задач. Чем выше уровень, тем более подробные ответы будет предоставлять система, но это скорее будет тратить лимиты использования.
Теперь доступна только функция «Расширенные возможности рассуждения», а новые уровни должны соответствовать возможностям в Google AI Studio и Antigravity.
По материалам:
mezha.media
GoogleИИ
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