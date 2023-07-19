Apple запатентовала технологию сворачивания экрана iPhone в трубочку — Finance.ua

Apple запатентовала технологию сворачивания экрана iPhone в трубочку
Американская компания Apple запатентовала технологию, которая позволит сворачивать смартфон iPhone в трубочку, как денежную купюру. Соответствующий патент опубликован на сайте профильного бюро США.
Судя по данным в документе, патент был подан Apple еще в ноябре 2022 года, но опубликован только 13 июля. На чертежах показан свертывающийся электронный дисплей.
«Дисплей может менять состояние: в развернутом виде он используется для просмотра, а в свернутом — для переноски и удобного хранения. Возможно использование электронного устройства с частично свернутым экраном», — говорится в документе.
В конструкции используется тонкое стекло и компоненты, создающие сжатие для защиты экрана при сворачивании. Как отмечено в документе, патент предназначен для обычных электронных дисплеев смартфонов.
Судя по всему, Apple намерена применять технологию для разработки будущей линейки iPhone в новом форм-факторе, над которым, по слухам, уже работают такие компании, как Samsung и Motorola. Компания LG выпустила в продажу OLED-телевизор, способный полностью складываться.
Samsung добилась успеха в разработке смартфонов со сложными экранами. Компания известна двумя линейками — Galaxy Z Flip и Fold. Также подобные разработки развивает Huawei и другие китайские компании. Apple пока не заявляла об официальных планах по созданию iPhone со складным экраном.
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