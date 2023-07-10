Apple может выпустить первые 32-дюймовые iMac: когда они ожидаются — Finance.ua

Apple может выпустить первые 32-дюймовые iMac: когда они ожидаются Сегодня 23:40 — Технологии&Авто

Apple может выпустить первые 32-дюймовые iMac: когда они ожидаются

Компания Apple экспериментирует с большими диагоналями компьютеров iMac, включая 32-дюймовую версию.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

Отмечается, что разработка находится на ранней стадии, и увидеть этот компьютер можно будет, по меньшей мере, в конце 2024 года. Но выпуск iMac с большим экраном вполне логичен, ведь людям нравятся большие экраны. Модель на 24 дюйма, которую продает Apple, является компромиссом между прежними 21,5-дюймовым и 27-дюймовым вариантами, однако иметь полноценный 5K-дисплей лучше для тех, кто одновременно открывает многие программы.

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Больший экран также является лучшим вариантом для творческих людей, которым важно иметь возможность видеть мелкие детали создаваемого ими искусства или изображений, которые они редактируют. Это относится и к созданию музыки и видео, если нужно точно редактировать временную шкалу.

Apple выпускает моноблочные компьютеры iMac с 1998 года. Диагонали экранов несколько раз увеличивали — максимальным вариантом с тех пор является 27-дюймовый дисплей. Однако крайняя модель iMac, представленная в апреле 2021 года, имеет диагональ в 24 дюйма.

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Весной текущего года Bloomberg писало, что Apple готовится к выпуску следующего поколения iMac, которое также будет иметь 24-дюймовый экран. Марк Гурман писал, что модель находится на продвинутом этапе разработки — тестирование инженерных образцов уже продолжается.

Тогда также указывалось, что новые моноблоки будут представлены не раньше второй половины 2023 года. Сами же компьютеры будут более мощными и будут базироваться на новом чипе серии M, который заменит M 1 .

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