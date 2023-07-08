Электрокар от Apple появится уже скоро — аналитик 08.07.2023, 00:07 — Технологии&Авто

Электрокар от Apple появится уже скоро — аналитик

Специалист Wedbush Дэниел Айвз утверждает, что Apple Car все же появится, и предсказывает, что это произойдет к 2026 году.

Выступая перед CNBC, аналитик заявил , что единственный вопрос по Apple Car — «когда, а не если».

Он аргументирует свою позицию тем, что компания подала заявки на получение не менее сотен патентов, связанных с электрокарами.

Apple пока не подтвердила слух о том, что она разрабатывает Apple Car. Но слухи об этом ходят давно, и объявления о скором запуске ждут постоянно.

Правда, когда это будет, непонятно. В 2021 году Айвз прогнозировал, что анонс состоится в ближайшее время, но этого не произошло.

Но в чем он прав, так это в том, что рано или поздно проект все же будет запущен. И судя по всему, компания действительно объявит о нем скоро. Известно, что в 2022 году она наняла бывшего директора автомобильного концерна Ford Дези Уйкашевич.

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В должности директора европейского направления Ford Уйкашевич руководила штатом из более чем тысячи сотрудников, была ответственна за полный цикл выпуска нескольких популярных моделей марки, включая Fiesta, B-Max, Focus и Transit, занималась презентацией и маркетинговой частью жизни знаменитой компании.

То, что менеджер с подобным опытом работы в автоиндустрии присоединится к команде Apple, говорит о том, что компания намерена развивать автомобильное направление.

НВ По материалам:

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