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Электрокар от Apple появится уже скоро — аналитик

Технологии&Авто
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Электрокар от Apple появится уже скоро — аналитик
Электрокар от Apple появится уже скоро — аналитик
Специалист Wedbush Дэниел Айвз утверждает, что Apple Car все же появится, и предсказывает, что это произойдет к 2026 году.
Выступая перед CNBC, аналитик заявил, что единственный вопрос по Apple Car — «когда, а не если».
Он аргументирует свою позицию тем, что компания подала заявки на получение не менее сотен патентов, связанных с электрокарами.
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Apple пока не подтвердила слух о том, что она разрабатывает Apple Car. Но слухи об этом ходят давно, и объявления о скором запуске ждут постоянно.
Правда, когда это будет, непонятно. В 2021 году Айвз прогнозировал, что анонс состоится в ближайшее время, но этого не произошло.
Но в чем он прав, так это в том, что рано или поздно проект все же будет запущен. И судя по всему, компания действительно объявит о нем скоро. Известно, что в 2022 году она наняла бывшего директора автомобильного концерна Ford Дези Уйкашевич.
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В должности директора европейского направления Ford Уйкашевич руководила штатом из более чем тысячи сотрудников, была ответственна за полный цикл выпуска нескольких популярных моделей марки, включая Fiesta, B-Max, Focus и Transit, занималась презентацией и маркетинговой частью жизни знаменитой компании.
То, что менеджер с подобным опытом работы в автоиндустрии присоединится к команде Apple, говорит о том, что компания намерена развивать автомобильное направление.

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По материалам:
НВ
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