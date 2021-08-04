Apple договорилась с LG о выпуске комплектующих для Apple Car

Компания Apple, хотя и медленно, но уверенно продвигается к разработке собственного электрокара.

Издание The Korea Times сообщает, что сейчас купертиновцы ведут переговоры с несколькими южнокорейскими автопроизводителями с целью выпуска комплектующих для Apple Car.

Согласно отчёту журналистов, Apple провела расширенные встречи с SK Innovation, дочерней компанией SK Group, специализирующейся на аккумуляторных батареях для электромобилей. Также компания провела переговоры с LG Electronics и производителем автозапчастей Magna International, которые создали совместное предприятие под названием LG Magna e-Powertrain.

Для своих электрокаров Apple рассматривает литий-фосфатную аккумуляторную батарею (LFP) вместо литий-ионной, поскольку она меньше нагревается и даёт преимущества в плане безопасности. Однако в южнокорейском автомобилестроении не используются АКБ, выполненные по технологии LFP.

В публикации The Korea Times говорится, что LG Energy Solution и SK Innovation уже строят заводы по производству аккумуляторов для Apple на территории США.